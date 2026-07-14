公布都市林6大治理重點 環境部導入樹保制度、推國土綠蔭氣候調適平台

炎炎夏日，城市如何精準降溫？環境部14日於國立中興大學舉辦第三場「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」。環境部長彭啓明表示，從中南部的座談中發現，社會各界關注的焦點早已超越傳統「要不要種樹及種多少樹」的 KPI 數字，大家更在乎「樹有沒有活得好」、「行人走在路上有沒有遮蔭」以及「制度能不能永續維護」。

由環境部長彭啓明主持，立法委員何欣純、臺中市政府永續長兼秘書長黃崇典、中興大學校長詹富智、國家都市林推動委員會委員王升陽院長、柳婉郁特聘教授，以及農業部、內政部、臺中市政府等中央、地方及學界代表共同出席，現場及線上近 200 人參與。環境部這次首度公布由前兩場民眾與專家意見彙整出的「都市林六大追蹤重點」，宣告國家政策將從「傾聽民意」正式邁向「制度治理」，把綠蔭打造成市民生活最強的「天然冷氣」。

與會來賓一致肯定中央推動國家都市林政策，認為面對極端高溫，應由中央、地方及學界攜手合作。中興大學表示將提供森林、生態及土壤等專業技術支援；立法委員何欣純指出，都市降溫已是市民最切身的需求，應持續擴增綠蔭、提升生活品質；臺中市政府則分享「引風、增綠、留藍」等調適經驗，並表示將持續與中央合作，共同推動都市林及韌性城市建設。

為了回應民眾對宜居城市的渴望，環境部攜手農業部、內政部等中央部會與地方政府，將以「制度建立、公開追蹤、績效管理」為核心，將各界意見轉化為六大務實行動。包括專法專責，告別綠化多頭馬車：過去都市林缺乏單一主責單位。未來將依行政院「國家都市林推動委員會」架構，強化專責組織與穩定財源，並積極規劃都市林專法，讓城市護樹有法可循。

打造「數位雙生」，用科學看成效：種樹不再憑感覺！未來將結合科學圖資與大數據，精準追蹤樹冠覆蓋率、樹木存活率、步行遮蔭率以及高溫熱區的改善程度。透過建置「數位雙生（Digital Twin）」系統，用科技為都市林的降溫效益「記日記」；開發與保育找平衡，推動生態補償：都市要發展，綠地不能少。針對涉及都市林移除的開發行為，環境部將會同跨部會與專家學者，研議更嚴格的樹木保護、保留與生態補償機制，兼顧國土發展與生態韌性。

導入專業認證，讓懂樹的人來養樹：改善都市土壤劣質、樹穴過小等痛點。未來將結合專業的樹木保護人員制度，優化公共工程的植栽規範，並協助地方政府強化養護經費與專業人力，提升公共綠化的生活品質；修剪枝條變資源，落實綠色循環：解決颱風風倒木與日常修剪枝條堆置的難題。環境部將研議突破現行法令瓶頸，推動木質資源的「分級利用」與高值化（轉化為文創資材或生質能源），建立「從植樹、養樹到循環利用」的完整生態鏈。

建置「國土綠蔭氣候調適網」：為讓政策透明看得到，重視社會動員的力量，各界意見將全數納入「都市林白皮書」與六年行動計畫，未來將推出「國土綠蔭氣候調適網」並建立公開的案件追蹤與機關回覆機制，讓每位公民都能親自參與城市降溫。

環境部強調，對抗極端高溫是一場全民總動員。「國土綠蔭氣候調適計畫」未來將透過全新的資訊平台落實「案件追蹤、機關回覆、資訊公開」，串聯中央、地方、學界、企業與民間的力量，將各界建言落實為具體政策，共同打造更涼適、更健康、更具韌性的永續臺灣。