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房市冷…建商轉向都更、聯開案 仲量聯行：今年招商規模有望挑戰3000億
儘管房市尚未全面復甦，開發商對公辦都市更新與捷運聯合開發案的布局仍維持積極。根據仲量聯行統計，2026年上半年國內都更與聯開案招商金額合計達1,223億元，共計19案，整體招商規模已超越2024年全年水準。
仲量聯行董事總經理侯文信14日表示，隨著下半年大型案件陸續釋出，仲量聯行預估全年招商規模有望挑戰3,000億元。
2026年第2季共有9件新增公告案件，招商基地總面積達19,249坪，預計可帶動約478億元投資金額；已完成招商及簽約案件則以高雄市表現最為亮眼，第2季投資金額約353億元，帶動上半年高雄市都更與聯開招商金額累計達852億元，位居全國之冠，反映大型開發案持續推動南台灣都市更新動能。
展望下半年，市場將進入新一波招商高峰。全國預計將有35案啟動招商，預估引資規模達1,940億元；其中，隨國家住都中心、台北住都中心及新北住都中心持續釋出案件，雙北地區將成為市場焦點，預計公告案件招商規模約1,336億元，占下半年整體招商金額近七成。
此外，台北信義犁和、高雄環狀輕軌C34五權國小站、新北永和頂溪捷運站周邊（A 區）及高雄左營果貿都更案等百億元級開發案也將陸續登場，預期將持續吸引開發商及市場資金積極布局。
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