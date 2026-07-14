房市冷…建商轉向都更、聯開案 仲量聯行：今年招商規模有望挑戰3000億

由中央研究院生醫轉譯研究中心與生物技術開發中心共同主辦的「2026 NBRP Demo & Pitch Day」，13、14日於國家生技研究園區登場，集結24組來自新創公司、學研機構及醫療院所的生醫團隊，透過技術競賽、成果發表、國際論壇及商務媒合，打造從科研成果邁向臨床應用與產業合作的重要平台，吸引國際專家、跨國藥廠及創投代表共同參與，為台灣生醫創新注入能量。

2026-07-14 21:14