股市獲利推升資產配置需求 仲量聯行：家族辦公室、高資產族持續布局

仲量聯行董事總經理侯文信14日表示，2026年上半年台灣不動產市場展現高度韌性，AI帶動的科技業擴產需求、全球資金重新配置，以及長期資金回流，已成為支撐市場發展的三大核心動能，帶動商用不動產交易與大型開發案投資維持熱度。

侯文信指出，近年AI題材帶動全球股市與科技資產表現強勁，市場資金持續集中於高報酬市場；不過，隨財富規模快速累積，家族辦公室、高資產族更重視資產配置與風險分散，預期下半年部分資金將逐步由股市延伸至不動產等實體資產。

展望後市，侯文信認為，在家族辦公室、高資產族資金配置需求升溫下，海外不動產市場將持續受到投資人關注。

他認為，除日本外，新加坡與澳洲等具備成熟市場機制、穩定租賃需求及良好流動性的市場，預期將持續吸引台灣資金布局；至於國內市場，收益型資產、公辦都更及具產業聚落優勢的不動產，將是市場資金布局重點。