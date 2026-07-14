台南大學、太陽電池聯盟赴日 交流太陽能板回收技術

國立台南大學與太陽電池聯盟今天在日本東京京王廣場大飯店（Keio Plaza HotelTokyo）舉辦「太陽能面板回收技術研討會」，期待深化台日綠色能源戰略合作。

隨著日本參議院於今年5月29日正式通過「太陽能電池廢棄物回收促進法」，如何妥善處理、落實資源循環，已成為日本當前最受關注的環保產業議題。

在此背景下，國立台南大學研究團隊歷經10多年研發，成功確立世界領先的實用化回收技術與專利know-how，為業界帶來革命性的解決方案。

這項技術與相關設備已在環境法規極為嚴格的美國加州進行了超過2年的實證運轉，充分證實其高效性與實用價值。未來，該技術不僅深具在日普及的潛力，更計畫進一步推廣至澳洲、德國等全球市場。

值得關注的是，日本環境省中太陽能板回收事務的主要負責人，環境再生資源循環局資源循環課制度企劃室長岡崎雄太，今日也特別親臨現場並全程參與研討會。

岡崎雄太在會中除了詳細說明日本最新的太陽能回收與循環經濟政策外，也表達對本次活動的高度重視，並表示十分期待台日雙方能以此為契機，就太陽能板回收技術展開更廣泛且深入的實質交流。

本次研討會匯聚了台、日、美三方的環保與產業巨擘。活動由川重商事（Kawasaki Trading Co., Ltd.）本部長松本康德致詞揭開序幕，接著由岡崎雄太進行權威政策解讀。

隨後，鴻躉（TSGC Technologies Inc.）創辦人傅耀賢深度剖析全球太陽能板回收現況與未來挑戰，東建安（AUTOLAND Technology Co., Ltd.）總經理郭立霖則針對回收設備與不同工法進行比較。最後，由TSGC執行長洪嘉聰分享在美國的實證成效及回收材料的再利用路徑。

主辦單位表示，「期盼透過本次研討會，在面對太陽能板廢棄量大增的時代洪流中，能為日本邁向循環型社會提供實質的技術解決方案與行動指南，並進一步深化台日兩國在綠色能源與循環經濟上的戰略合作。」