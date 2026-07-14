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潤泰量販事業近30年畫句點！全聯10月接手大全聯中和店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
大全聯中和店將於9月30日結束營業，未來將由全聯集團直接經營。圖／ 截自臉書大全聯中和店
大全聯中和店將於9月30日結束營業，未來將由全聯集團直接經營。圖／ 截自臉書大全聯中和店

潤泰集團旗下潤泰全（2915）14日宣布，旗下加盟經營的大全聯中和店將於9月30日結束營業，未來將由全聯集團直接經營；此外，潤泰新旗下大全聯中崙店也預計於9月13日熄燈。隨著兩店陸續退出經營，潤泰集團深耕近30年的量販事業也正式畫下句點。

全聯表示，將自10月1日起接手大全聯中和店營運，未來將由全聯直接經營。門市將維持正常營業，會員權益、商品供應及各項服務皆不受影響，未來也將持續依商圈需求，提供更完善的商品與購物體驗。

台灣大潤發由潤泰集團總裁尹衍樑於1996年創辦，帶領潤泰集團跨足零售市場，並逐步發展成橫跨兩岸的量販連鎖體系。2022年潤泰集團將台灣大潤發出售予全聯，隨著全聯於2025年完成併購整合，並推動大潤發品牌轉型為「大全聯」，大潤發品牌也逐漸走入歷史。此次中和店、中崙店相繼退出，也象徵潤泰集團量販布局告一段落。

對於中和店退場，潤泰全表示，近年因受整體量販零售市場環境變遷影響，經營面臨嚴峻挑戰，中和店去年虧損約1,200萬元，今年第1季也虧損約800萬元。由於營運績效未達預期水準，為維護股東權益並優化公司資產運用，經管理層審慎評估後，並預計於2026年9月30日結束經營。

潤泰全指出，中和量販店自2000年開始營運以來，過去長期為公司帶來穩定獲利；然而，近年隨著消費者消費模式大量轉向電子商務，實體量販零售商面臨嚴峻的營運挑戰。加上各項營運成本，如租金、水電與人力成本等逐年攀升，但獲利受限於市場環境影響未能同步增加，致使該店產生虧損。

潤泰全表示，考量集團內另一加盟經營的大全聯中崙店亦將於9月中旬結束營業，未來若僅剩單一量販據點，不僅營運規模有限，也可能影響員工職涯發展與職位安排，因此決定一併結束中和店營運。

在人員安置方面，全聯表示，將配合潤泰全球辦理後續媒合作業，優先協助有意願留任的同仁，並依其意願、專長及職涯規劃，提供大全聯、全聯等相關職缺資訊。

潤泰集團目前除持續投資中國大陸便利商店「喜士多」外，也布局購物中心事業，旗下CITYLINK目前全台共有四處據點，主要位於台北地區交通樞紐及捷運站周邊；在品牌代理零售業務方面，潤泰全則代理服飾品牌Nautica、Jeep Spirit，以及茶飲品牌Whittard等。

大全聯 全聯 潤泰全

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