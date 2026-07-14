快訊

整理包／分科戰士解脫了！115分科測驗正式落幕 8科完整試題、解答一覽

闖樂器行砍死連襟老闆！ 陽明交大教授學歷驚人 專攻半導體曾獲教學獎

又有旅客上錯飛機！虎航一年內二起誤登機 起飛前緊急清艙複查人數

聽新聞
0:00 / 0:00

科技業獵廠帶動商用不動產熱潮 北市A辦成交創八年同期新高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
仲量聯行今日舉行第2季市場記者會，董事總經理侯文信（中）表示，今年上半年台灣商用不動產及土地交易總額達2295億元，創近十年同期新高。圖／仲量聯行提供
仲量聯行今日舉行第2季市場記者會，董事總經理侯文信（中）表示，今年上半年台灣商用不動產及土地交易總額達2295億元，創近十年同期新高。圖／仲量聯行提供

住宅市場仍受信用管制影響，買氣尚未明顯回溫，但商用不動產市場卻在AI及半導體產業擴產需求帶動下持續升溫。仲量聯行今（14）日公布最新市場統計。董事總經理侯文信表示，今年上半年台灣商用不動產及土地交易總額達2295億元，創近十年同期新高，其中商用不動產交易金額達1668億元、年增63%，不僅超越去年前三季交易規模，北市A級辦公室租賃成交量也創下近八年同期新高，顯示企業投資動能仍相當強勁。

從交易內容來看，今年上半年商用不動產市場幾乎由科技業扮演主角。統計顯示，科技業占商用不動產買方交易金額高達72%，其中廠房交易金額達1312億元，占整體商用不動產交易近八成，反映AI、高效能運算（HPC）及半導體產業持續擴產，帶動企業積極購置自用廠房及生產基地。

第二季成交前五大商用不動產交易案件皆為企業自用，其中四筆由日月光集團拿下，成為今年最積極布局不動產的本土企業；外商則以美光最受矚目，上半年在台投資金額達531億元。若以區域觀察，苗栗因力積電銅鑼廠大型交易案帶動，交易金額達660億元居全台之冠，台南則受日月光及南茂等科技廠持續布局南科影響，交易額達335億元，顯示半導體供應鏈仍是推升商用不動產市場最重要的力量。

除了企業購置不動產，商辦租賃市場同樣展現韌性。仲量聯行統計，今年上半年台北市A級辦公室租賃成交量達2萬7833坪，年增37%，其中核心商業區成交2萬5737坪，更創近八年同期新高。第二季科技業租賃需求持續擴大，占核心商業區成交量比重由第一季38%提升至55%，成為推升商辦市場最重要的承租族群。

在需求支撐下，北市核心商業區A級辦公室空置率降至5.1%，創近兩年新低，平均租金每坪每月達3283元，較上一季小幅上漲0.37%，顯示優質商辦租金仍維持穩健走勢。

不過，各區表現仍出現明顯差異。仲量聯行指出，南港商辦市場受新供給持續釋出影響，上半年租賃成交量僅2095坪，空置率仍高達19.5%。尤其下半年「新壽南港轉運站」完工後，預計將再新增約1.5萬坪辦公空間，相當於南港上半年成交量近七倍，短期供給壓力將進一步增加，也可能拉長去化時間。

仲量聯行表示，目前商用不動產市場已呈現明顯分化，住宅市場仍受到房貸政策及信用管制影響，但企業投資並未停下腳步，尤其AI及半導體產業持續擴充產能，加上企業升級辦公環境、追求ESG及智慧建築需求增加，使商辦及廠房市場維持強勁動能。展望下半年，在科技業資本支出仍高、企業持續布局生產基地下，商用不動產市場可望延續熱度，但不同區域及產品類型的表現，將因新增供給及產業需求差異而持續分化。

此外，侯文信表示，台灣不少投資機構或高資產、家族辦公室已經轉移去看海外不動產，包括台積電設廠的亞利桑納州、或有奧運利多的澳洲布里斯本。

半導體 北市 不動產

延伸閱讀

科技型 ETF 紅光滿面 00913半年報酬率達96%排名第一

哪裡賣屋賺得多？「黑馬縣市」曝光、這裡稅收狂增四成

AI擴產潮推升工業地產價值　企業活化閒置廠房迎最佳時機

把老廠變金礦　安信建經全案管理讓地主資產翻2.6倍、租金增15倍

相關新聞

不敵電商衝擊！潤泰全「大全聯中和店」9月底結束營業

潤泰全球之中和量販店，近年因受整體量販零售市場環境變遷影響，經營面臨嚴峻挑戰，營運績效未達預期水準，公司表示，為維護股東權益並優化公司資產運用，經管理層審慎評估後，決定終止營運，並預計於民國115年9月30日結束營業。

潤泰量販事業近30年畫句點！全聯10月接手大全聯中和店

潤泰集團旗下潤泰全（2915）14日宣布，旗下加盟經營的大全聯中和店將於9月30日結束營業，未來將由全聯集團直接經營；此外，潤泰新旗下大全聯中崙店也預計於9月13日熄燈。隨著兩店陸續退出經營，潤泰集團深耕近30年的量販事業也正式畫下句點。

科技業獵廠帶動商用不動產熱潮 北市A辦成交創八年同期新高

住宅市場仍受信用管制影響，買氣尚未明顯回溫，但商用不動產市場卻在AI及半導體產業擴產需求帶動下持續升溫。仲量聯行今（14）日公布最新市場統計。董事總經理侯文信表示，今年上半年台灣商用不動產及土地交易總額達2295億元，創近十年同期新高，其中商用不動產交易金額達1668億元、年增63%，不僅超越去年前三季交易規模，北市A級辦公室租賃成交量也創下近八年同期新高，顯示企業投資動能仍相當強勁。

中鴻新盤價跌800元助下游接單 看第4季恢復景氣

中鴻（2014）14日開出8月新盤價，熱、冷軋、鍍鋅鋼捲內銷每公噸全面跌800元，外銷依產品別及銷售地區個別調整，實際報價視當地市場行情而定，透過鋼價下修助客戶穩健接單，以因應淡季效應。

台中西區持續活化 信義房屋觀察：國美館生活圈受關注

台中舊城區持續活化，西區市府後街、安樂街口原稅務局宿舍改建，將規劃西區首個公托據點。在地房仲觀察，該區屬舊市府生活圈，屋齡普遍偏高且供給有限，購屋需求因此多向車程約10分鐘內的國美館周邊延伸。區內自住物件多元，主力產品總價帶約落在2000萬至4000萬元以內，而舊城區至國美館一帶商業機能成熟，具營業使用彈性的日式別墅，也受到特定族群關注。

央行喊話難救房市 下半年買氣專家一句話道破

根據591新建案統計，全國六都及新竹第2季新進場建案共243件，續創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成；總銷金額約3,820億元，雖較首季回升4成，但與去年同期相比依然大幅縮水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。