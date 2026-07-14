科技業獵廠帶動商用不動產熱潮 北市A辦成交創八年同期新高

住宅市場仍受信用管制影響，買氣尚未明顯回溫，但商用不動產市場卻在AI及半導體產業擴產需求帶動下持續升溫。仲量聯行今（14）日公布最新市場統計。董事總經理侯文信表示，今年上半年台灣商用不動產及土地交易總額達2295億元，創近十年同期新高，其中商用不動產交易金額達1668億元、年增63%，不僅超越去年前三季交易規模，北市A級辦公室租賃成交量也創下近八年同期新高，顯示企業投資動能仍相當強勁。

從交易內容來看，今年上半年商用不動產市場幾乎由科技業扮演主角。統計顯示，科技業占商用不動產買方交易金額高達72%，其中廠房交易金額達1312億元，占整體商用不動產交易近八成，反映AI、高效能運算（HPC）及半導體產業持續擴產，帶動企業積極購置自用廠房及生產基地。

第二季成交前五大商用不動產交易案件皆為企業自用，其中四筆由日月光集團拿下，成為今年最積極布局不動產的本土企業；外商則以美光最受矚目，上半年在台投資金額達531億元。若以區域觀察，苗栗因力積電銅鑼廠大型交易案帶動，交易金額達660億元居全台之冠，台南則受日月光及南茂等科技廠持續布局南科影響，交易額達335億元，顯示半導體供應鏈仍是推升商用不動產市場最重要的力量。

除了企業購置不動產，商辦租賃市場同樣展現韌性。仲量聯行統計，今年上半年台北市A級辦公室租賃成交量達2萬7833坪，年增37%，其中核心商業區成交2萬5737坪，更創近八年同期新高。第二季科技業租賃需求持續擴大，占核心商業區成交量比重由第一季38%提升至55%，成為推升商辦市場最重要的承租族群。

在需求支撐下，北市核心商業區A級辦公室空置率降至5.1%，創近兩年新低，平均租金每坪每月達3283元，較上一季小幅上漲0.37%，顯示優質商辦租金仍維持穩健走勢。

不過，各區表現仍出現明顯差異。仲量聯行指出，南港商辦市場受新供給持續釋出影響，上半年租賃成交量僅2095坪，空置率仍高達19.5%。尤其下半年「新壽南港轉運站」完工後，預計將再新增約1.5萬坪辦公空間，相當於南港上半年成交量近七倍，短期供給壓力將進一步增加，也可能拉長去化時間。

仲量聯行表示，目前商用不動產市場已呈現明顯分化，住宅市場仍受到房貸政策及信用管制影響，但企業投資並未停下腳步，尤其AI及半導體產業持續擴充產能，加上企業升級辦公環境、追求ESG及智慧建築需求增加，使商辦及廠房市場維持強勁動能。展望下半年，在科技業資本支出仍高、企業持續布局生產基地下，商用不動產市場可望延續熱度，但不同區域及產品類型的表現，將因新增供給及產業需求差異而持續分化。

此外，侯文信表示，台灣不少投資機構或高資產、家族辦公室已經轉移去看海外不動產，包括台積電設廠的亞利桑納州、或有奧運利多的澳洲布里斯本。