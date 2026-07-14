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台糖慶80周年 抽住宿券、10月辦公益路跑

中央社／ 台北14日電

台糖成立80周年，推出發票登錄抽獎、公益路跑活動。台糖表示，今天抽出最大獎「台糖飯店住到爽」住宿券，持有發票號碼為「YC63142589」的幸運得主可免費入住台糖長榮酒店總統套房等，總價值約新台幣11萬3900元。

台糖下午舉辦「台糖慶80抽大獎 公益路跑接棒奔馳」記者會。台糖表示，今年適逢80周年，以「大糖盛事慶80」為主軸推出發票登錄抽獎，累積近8000人次參與、登錄近2萬張發票。今天抽出最大獎「台糖飯店住到爽」住宿券，幸運得主可入住台糖長榮酒店總統套房、尖山埤渡假村醉月小樓、台北會館尊榮套房等，總價值約11萬3900元。

台糖也宣布下一場80周年活動為「2026台糖公益路跑」，將於10月24日在台糖柳營尖山埤渡假村舉辦，分為21公里、11公里和3公里3組，共有3000個名額。報名截止日期為8月27日，若額滿將提前截止報名。

台糖表示，這次活動融合品牌精神與在地特色規劃不同距離賽程，適合專業跑者、親子家庭與一般民眾參加，並結合公益捐贈、健康宣導、特色市集及產品體驗，打造兼具休閒與公益的年度盛會。

台糖 路跑 公益

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