不敵電商衝擊！潤泰全「大全聯中和店」9月底結束營業

潤泰全球之中和量販店，近年因受整體量販零售市場環境變遷影響，經營面臨嚴峻挑戰，營運績效未達預期水準，公司表示，為維護股東權益並優化公司資產運用，經管理層審慎評估後，決定終止營運，並預計於民國115年9月30日結束營業。

中和量販店自民國89年正式開始營運以來，每年均能為總公司提供穩定獲利。然而，近年隨著消費者消費模式大量轉向電子商務，實體量販零售商面臨嚴峻的營運挑戰。加上各項營運成本，如租金、水電與人力成本等逐年攀升，但獲利受限於市場環境影響未能同步增加，致使該店產生虧損的情況。

考量集團內另一加盟大全聯的量販店已宣布將於今年9月中旬結束營業，未來若只有1家量販店，店內人員的職涯發展將因職位縮減而產生影響。故為了維護股東權益、員工工作權及優化公司資產運用，潤泰全球決定結束中和店的營運。針對後續的自有資產與員工安置問題，潤泰全球已研擬完善的方案因應。

自有資產的部分：營業資產如目前經營場所、設備、存貨等將洽詢有意的廠商承租或出售；員工安置規畫：現有編制同仁約193名將依據勞基法之規定全數辦理資遣或退休。

潤泰全球表示，亦將秉持負責任態度，全面協助同仁媒合、轉調相關產業。

潤泰全球經營團隊在面臨各項嚴峻的環境中仍將以積極的態度、多元的發展及多角化之經營策略，實踐永續發展，為企業與社會帶來長遠且正向的影響。