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亞洲生技大會16日開幕 AI、生技醫藥成焦點

中央社／ 台北14日電

年度亞洲生技大會與展會將於7月15日至19日舉行，並將在16日舉行開幕典禮，以「亞洲創新，引領全球」為主題，展現全球最新生技研發成果、創新技術及跨域合作，聚焦AI、生技醫藥及再生醫療等熱門議題，提供產業交流與國際合作的重要平台。

亞洲生技大會表示，開幕典禮當天，亞洲生技大會主席李鍾熙及台灣生物產業發展協會理事長劉理成，將與行政院院長卓榮泰、國內外產官學研代表、生技產業領袖及國際貴賓共同啟動開幕儀式，宣告亞洲生技年度大會揭幕。

根據展會資訊，大會以「Asian Inspiration, GlobalImpact 亞洲創新，引領全球」為主題，匯聚來自22個國家、900家企業、2300個攤位，打造亞洲重要的生技產業交流、技術展示與國際合作平台。今年展覽規模再創新高，展出內容涵蓋CDMO（委託開發暨製造服務）、製藥設備與儀器、細胞治療與再生醫療、精準健康與智慧醫療、生技服務等領域，呈現從研發、製造到商業化的生技產業鏈。

大會也將集結16大國家館、8大政府主題館及10餘所大學與研究機構，展現全球最新生技研發成果、創新技術及跨域合作能量；期間將舉辦多場國際論壇、投資交流活動及超過35場參展商創新技術發表會，聚焦AI、生技醫藥及再生醫療等議題。

開幕典禮也將舉行「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」頒獎典禮；亞洲生技大會表示，TaiwanBIO Awards為台灣生技產業最具代表性的年度獎項之一，每年於亞洲生技大會開幕頒發，希望表彰在創新研發、產品技術及產業發展具卓越表現的企業與創新成果，長期受政府及產業界重視。

今年共有23家企業及創新產品技術獲獎，創下近年新高，涵蓋創新藥、生物製藥、細胞與基因治療、AI醫療、CDMO、智慧醫療、精準診斷及再生醫療等多元領域，展現台灣生技產業持續深化創新研發、提升國際競爭力及拓展全球市場的成果。

生技 行政院 卓榮泰

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