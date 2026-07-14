國光生新劑型破傷風疫苗進軍東南亞CPHI展 展現國家防疫韌性

國光生（4142）14日表示，旗下新劑型破傷風疫苗進軍「東南亞世界製藥原料展（CPHI）」，引起東南亞各國重視。

國光生表示，旗下破傷風疫苗是車禍、外傷臨床必備，更是唯一台灣在地生產的破傷風疫苗，已被列為國家戰備醫療物資，擁有在地生產優勢，上周參加於泰國曼谷舉辦的「東南亞世界製藥原料展（CPHI）」，新劑型破傷風疫苗也引起東南亞各國的重視。

國光生表示，在地生產的破傷風疫苗能讓台灣在面對天災、意外事故及戰爭等突發狀況時，達到自給自足的目標。目前國光生技擁有符合PIC/S GMP、EMA及US FDA國際規格的破傷風疫苗廠，年產能至少一百萬劑的穩定量能，可確保國內公衛需求與臨床供應無虞，建立起堅實的國家防疫後盾。

此外，國光生也指出，該公司今年全面推出新劑型破傷風疫苗，自上市以來市場反應良好。新劑型疫苗採「一針一劑免抽取」設計，大幅簡化急診第一線醫護人員的操作流程，不僅有效降低針扎風險，更兼顧病人安全與急診救治效率。目前新劑型已陸續進入全台各大醫學中心、區域及地區醫院，在臨床醫護好評推升下，預計今年破傷風疫苗的銷量達成較去年「倍增」成長的目標。

國光生積極布局國際市場，上周與子公司安特羅生技共同參加於泰國曼谷舉辦的「東南亞世界製藥原料展（CPHI）」，成為全場唯一參展的台灣疫苗與生物製劑廠商，吸引東南亞生技製藥業的關注。

國光生強調，CPHI參展期間，包括國光流感疫苗、破傷風疫苗及安特羅腸病毒疫苗，皆獲多個東南亞業者主動接洽，提出進一步合作意願，而本周登場的亞洲生技展（Bio Asia），也有多家東南亞合作廠商前來洽談，展現台灣生技疫苗產業的外銷實力。國光生技強調，不只要建立國家防疫韌性，更要與國際疫苗產業鏈實質連結合作，在提升專業能力的同時，也要讓台灣製造的疫苗及生物製劑打入全球防疫供應鏈。