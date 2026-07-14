中鴻新盤價跌800元助下游接單 看第4季恢復景氣

中鴻（2014）14日開出8月新盤價，熱、冷軋、鍍鋅鋼捲內銷每公噸全面跌800元，外銷依產品別及銷售地區個別調整，實際報價視當地市場行情而定，透過鋼價下修助客戶穩健接單，以因應淡季效應。

中鴻表示，8月盤價調整主要是綜合國際經濟、供需結構及下游接單情況後所做出的決策，希望在維持市場競爭力的同時，也能協助客戶提升接單動能，因應當前市場需求放緩的挑戰。

總體經濟來看，中鴻表明國際貨幣基金最新報告將今年全球經濟成長率小幅下修至3%，較前次預估下調0.1個百分點，但仍認為全球經濟面對地緣政治衝突及貿易不確定性的韌性，優於市場預期。

此外，6月全球製造業PMI為52.2，雖較前月略為放緩，但仍維持在50以上擴張區間，顯示全球製造活動仍具有一定支撐力，在能源價格維持區間震盪及通膨未再明顯升溫下，全球經濟仍可望維持溫和成長。

鋼鐵市場方面，大陸鋼協公布的最新數據顯示，6月下旬中國大陸粗鋼日均產量較前一期再下降3.6%，供給端持續調整，有助於鋼材庫存逐步去化，市場供需結構正朝改善方向發展。不過，目前煤鐵等主要原料價格仍維持相對高檔，鋼廠成本壓力尚未完全解除，使鋼價仍具一定成本支撐。

法人分析，中鴻跟進中鋼腳步調降盤價，一方面反映需求疲弱，同時配合國際行情修正，協助下游客戶降低原料成本，尤其在汽車、家電、機械設備及鋼構等產業持續接單下，降價有助刺激終端補庫需求，降低市場觀望氣氛，上下游共同度第3季低迷景況，期待第4季需求回升、公共建設及科技產業投資持續推進後，鋼市有機會逐步回穩，重新迎接新一波景氣循環。