聯想：出貨至美國PC未使用長江存儲SSD
國際科技評測媒體Notebookcheck日前報導，在拆解和測試聯想（Lenovo）針對包括美國、德國等市場推出的ThinkBook 14 G9 IPL商務筆電時發現，其筆電搭載長江存儲512GB PCIe 4.0 NVMe固態硬碟（SSD）。對此，聯想聲明，出貨至美國市場的產品中，均未使用長江存儲的固態硬碟。
聯想聲明指出，《Notebookcheck》所進行的評測是基於德國規格機型（型號：21UX005PGE），而非美國出貨機型。Lenovo於配置並出貨至美國市場的產品中，均未使用長江存儲（YMTC）的固態硬碟。
此事緣起於Notebookcheck在拆解和測試聯想針對包括美國、德國等市場推出的ThinkBook 14 G9 IPL商務筆電時發現，其筆電搭載長江存儲512GB PCIe 4.0 NVMe SSD。
實測數據顯示，該固態硬碟採用3D QLC快閃記憶體，其優點為大容量與高性價比，缺點則是寫入速度較慢與耐用度較低。
美國科技媒體Tom’s Hardware針對上述測評稱，這是有記錄來首次有大型OEM預裝廠商，「在面向美國銷售的筆記型電腦中，搭載長江存儲的SSD」。
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