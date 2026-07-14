臺灣港務公司與高雄科技大學續簽MOU 強化港航產業發展與人才培育

臺灣港務公司14日與國立高雄科技大學簽署合作備忘錄（MOU），雙方聚焦於港口智慧化及永續轉型發展趨勢，將結合產業實務與學術研究能量，深化港航產業發展、技術創新及人才培育合作，共同提升臺灣港群競爭力。

簽署儀式於高雄港港史館舉行，由臺灣港務公司周永暉董事長與高雄科技大學吳忠信校長代表簽署。周永暉董事長表示，面對國際航運市場快速變遷，以及智慧科技、淨零排放與能源轉型等挑戰，臺灣港群正積極推動智慧港口、綠色港埠及韌性供應鏈等重要工作，未來港口競爭力除仰賴硬體建設外，更需要科技應用及專業人才的支撐。

高雄科技大學長期深耕海洋、航運及工程相關領域，具備豐富教學與研究成果，港務公司與高雄科技大學自2018年即建立合作關係，多年來累積良好成果，本次再度合作，雙方將針對港口營運管理、智慧科技應用、永續發展、能源轉型及人才培育等議題，利用研究計畫、專業課程、實務交流及產業參訪等方式，促進理論與實務接軌，擴大產學資源並共享效益。

簽署儀式結束後，雙方搭乘高201貴賓船進行高雄港區參訪，就高雄港整體發展現況、港區建設成果及未來發展方向交換意見，進一步凝聚合作共識，作為未來推動各項合作計畫的重要基礎。雙方聚焦於港口智慧化及永續轉型發展趨勢，將結合產業實務與學術研究能量，深化港航產業發展、技術創新及人才培育合作，共同提升臺灣港群競爭力。

簽署儀式於高雄港港史館舉行，由臺灣港務公司周永暉董事長與高雄科技大學吳忠信校長代表簽署。周永暉董事長表示，面對國際航運市場快速變遷，以及智慧科技、淨零排放與能源轉型等挑戰，臺灣港群正積極推動智慧港口、綠色港埠及韌性供應鏈等重要工作，未來港口競爭力除仰賴硬體建設外，更需要科技應用及專業人才的支撐。

高雄科技大學長期深耕海洋、航運及工程相關領域，具備豐富教學與研究成果，港務公司與高雄科技大學自2018年即建立合作關係，多年來累積良好成果，本次再度合作，雙方將針對港口營運管理、智慧科技應用、永續發展、能源轉型及人才培育等議題，利用研究計畫、專業課程、實務交流及產業參訪等方式，促進理論與實務接軌，擴大產學資源並共享效益。

簽署儀式結束後，雙方搭乘高201貴賓船進行高雄港區參訪，就高雄港整體發展現況、港區建設成果及未來發展方向交換意見，進一步凝聚合作共識，作為未來推動各項合作計畫的重要基礎。