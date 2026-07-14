迎戰轉型與電價壓力！屏東縣府舉辦住商服務業ESCO推廣說明會

為響應2050淨零轉型並協助住商部門降低用電成本，屏東縣政府14日舉辦「屏東縣住商服務業ESCO推廣說明會」，邀請金屬工業研究發展中心、相關領域專家學者及節能成功案例分享實務經驗。活動以「服務業節能」及「家戶創能」雙軌推動，一端協助業者改善設備、節省電費，另一端鼓勵民眾活化屋頂、增加綠電，達成降低能源支出與擴大綠電應用的雙重效益。

縣府城鄉發展處表示，面對淨零轉型永續發展，節能已是降低營運成本、提升競爭力的重要方法。縣府積極宣導經濟部能源署推廣之「節能績效保證專案」，輔導法人、醫療機構及機關、學校引進能源技術服務（ESCO）模式、簽訂績效保證計畫，協助盤點空調、照明、能源管理及設備汰換等改善項目，並以實際節能成效作為保證。補助原則最高可達專案經費30%，單一申請案上限500萬元，可減輕初期投資負擔，讓節能建議真正轉化為設備更新及營運改善。

本次說明會同步推出民生創能亮點—「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。城鄉發展處強調，針對頂層面積1,000平方公尺以下私有建築物，家戶屋頂設置太陽光電加速計畫提供設置補助；採自發自用並加裝ATS者，單一棟最高補助200萬元，鼓勵民眾活化屋頂空間並創造綠電收益。目前115年度相關補助計畫已陸續推動並持續受理申請，呼籲符合資格的業者與民眾踴躍參與，共同實踐「聰明節能、低碳創能」，攜手點亮屏東永續新未來。