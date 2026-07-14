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台中西區持續活化 信義房屋觀察：國美館生活圈受關注

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國美館商圈具備國美館、學區、傳統市場與餐飲等機能，且鄰近草悟道，生活便利性高。由於開發成熟，住宅產品相當多元。圖／信義房屋提供
國美館商圈具備國美館、學區、傳統市場與餐飲等機能，且鄰近草悟道，生活便利性高。由於開發成熟，住宅產品相當多元。圖／信義房屋提供

台中舊城區持續活化，西區市府後街、安樂街口原稅務局宿舍改建，將規劃西區首個公托據點。在地房仲觀察，該區屬舊市府生活圈，屋齡普遍偏高且供給有限，購屋需求因此多向車程約10分鐘內的國美館周邊延伸。區內自住物件多元，主力產品總價帶約落在2000萬至4000萬元以內，而舊城區至國美館一帶商業機能成熟，具營業使用彈性的日式別墅，也受到特定族群關注。

信義房屋美術園道店經理王保富表示，此次稅務局宿舍舊址改為西區綜合社會福利館，包含西區首個公托，顯示該區仍具一定教育與居住需求。雖然台中州廳等行政機構多已外移，但周邊仍有法院、台中醫院及多所學校，擁有穩定居住人口。不過因開發時間早，區內屋齡偏高、產品選擇有限，實際購屋時多數民眾會將範圍擴大至周邊商圈。

機能發達、生活環境成熟的國美館生活圈，距離舊城區車程約5至10分鐘，因此常成為購屋族延伸選擇的區域。王保富指出，國美館商圈具備國美館、學區、傳統市場與餐飲等機能，且鄰近草悟道，生活便利性高。由於開發成熟，住宅產品相當多元，從高總價豪宅產品到公寓均有，自住族群則以電梯大樓為主。

王保富分析，物件依建商品牌與條件不同價格有所差異，整體而言，以三房兩廳含車位的社區大樓來說，屋齡5年以下的物件價格約在3000萬元以上；5至15年的物件，總價多落在2500萬至3000萬元；屋齡15至30年的中古社區，總價約1500萬至2500萬元；30年以上產品則約在1300萬至2000萬元之間。

此外，區域內亦有部分低密度住宅產品，如雙拼或低樓層別墅。王保富指出，這類日式風格別墅從舊城區延伸至國美館商圈均有分布，具備空間彈性，可作為餐飲或住辦使用，行情依物件條件而異，多由特定客群長期持有，一旦釋出詢問度普遍較高。

王保富總結，整體而言，西區在成熟機能基礎下，各生活圈之間銜接便利，即使舊市府生活圈住宅供給不足，購屋需求仍會向周邊區域延伸，支撐整體居住需求。

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