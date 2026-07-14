信義代銷志工前進宜蘭 刮除「粉紅風暴」護水圳

宜蘭內城水圳溝壁驚見密密麻麻鮮紅色福壽螺卵！信義代銷同仁近日前進當地舉辦志工活動，除了清理垃圾、整理水岸植栽，更合力刮除卵塊阻止「生態殺手」擴散，守護在地水域生態。

同仁們戴上手套、拿起工具，沿著溪流與水圳分組行動，撿拾塑膠垃圾與漂流物、清除水圳淤積雜物，以保留原生種為原則整理水岸植栽。現場更直擊了令人心驚的畫面，水溝壁上密密麻麻、如毒瘤般附著的鮮紅色福壽螺卵！「粉紅風暴」正嚴重威脅在地水域，而這正是被稱為生態殺手的福壽螺，擁有爆發性繁殖力，一旦孵化便會對原生物種帶來生存浩劫。為了阻止這場生態危機，同仁們立刻展開除害行動，利用夾子將溝壁上的卵塊徹底刮除，從源頭直接掐斷外來種的生機，為水圳與原生生態築起第一道防線。

一上午的勞動，留下沾滿泥土的手套、被汗水浸濕的衣服，也留下整潔的環境與暢通的水圳。參與同仁分享：「走近一看，才發現水溝壁上的福壽螺卵比想像中還多，雖然清理時難免覺得密集恐懼症發作，但想到可能對在地生態造成影響，還是拿起工具，一一將卵塊清除。」

對信義代銷而言，永續不只是一句口號，號召同仁親身參與，在汗水與彼此協作的過程中，看見環境保護並非一蹴可幾，而是需要行動累積與長期投入。這份守護家園的用心，與信義代銷致力於為客戶打造美好生活環境的品牌願景相互呼應，信義人將永續發展的精神內化於日常，並轉化為面對客戶與社會時更有溫度、更具責任感的專業服務。