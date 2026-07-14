和泰集團旗下和運租車 8月上市

全台汽車租賃龍頭、和泰集團旗下移動服務旗艦——和運租車（7855），上市申請已正式獲臺灣證券交易所核准，預計於 2026 年第3季掛牌上市，並規劃於 7 月 16 日舉辦上市前業績發表會。和運成為國內汽車租賃產業首屈一指的上市企業，更穩坐和泰集團的小金雞，為集團移動服務事業發展再添重要里程碑。

董事長劉源森指出，和運租車近年來持續深化長租、短租、共享移動及中古車等多元事業布局，營運規模穩健擴張，已逐步建立起完整的智慧移動服務體系。為了配合上市，和運董事會決議辦理現金增資發行普通股 84,777,000 股，預計募集 35.6 億元。此舉除了能充實營運資金、降低負債比率，更將打破過往董監事持股高達 98.66% 的集中結構，大幅提升股票在資本市場的流動性。

劉源森指出，近年雖面臨全球升息與總體經濟挑戰，和運租車憑藉卓越的資產管理實力，合併營收由 2023 年 265 億元、2024 年 291 億元，穩健成長至 2025 年的 297 億元。

目前申請上市資本額約新台幣 19.25 億元，近期財報表現極為亮眼，2025 年度（民國 114 年）： 稅前純益達 11.44 億元，每股稅後盈餘（EPS）達 4.61 元。

2026 年度（民國 115 年）第1季： 稅前純益達3.4億元，EPS 為1.3元，彰顯長期穩健的護城河實力。