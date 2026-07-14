台虎深耕日本岡山十年班次翻4倍 攜手迎下一個精彩十年

台灣虎航（6757）深耕日本市場再下一城。適逢岡山航線開航滿10周年，台灣虎航14日攜手日本岡山縣推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，並於岡山桃太郎機場舉行首航暨10周年紀念典禮。

董事長黃世惠表示，岡山是台灣虎航極具代表性的獨飛航點，10年來在台日雙方攜手努力下，已從每周3班擴增至台北、高雄雙點營運、每周12班，成功將岡山打造為台灣旅客赴日深度旅遊的重要門戶，未來將持續深化與岡山的合作，攜手迎向下一個精彩十年。

今日首航典禮於岡山桃太郎機場舉行，由黃世惠與日本岡山縣知事伊原木隆太、空路利用促進會會長松田久、岡山縣議會總務委員會副委員長角屋忍、岡山機場航廈社長庄英利、岡山桃太郎機場利用促進協議會會長高垣努，以及交通部觀光署駐大阪辦事處副主任陳薇如等人共同為彩繪機揭幕，見證台灣與岡山航線深耕十年的重要里程碑。

黃世惠表示，回顧2016年開航之初，岡山航線每周僅有3班，當時岡山仍被視為日本二線城市，但經過雙方十年攜手推廣與經營，如今已發展為台北、高雄雙航點、每周往返12班，班次較開航初期成長4倍，不僅反映市場需求穩定提升，也成功帶動更多台灣旅客深入探索日本中國地區，建立岡山作為深度旅遊目的地的品牌形象。

她指出，為紀念雙方合作十周年，台灣虎航此次特別與岡山縣合作推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，將岡山代表性的「桃太郎與夥伴們」、台灣虎航吉祥物「虎將」，以及岡山盛產水果與台灣特色美食等元素融合於機身設計，希望透過彩繪機象徵兩地長久累積的深厚情誼，並成為串聯台灣與岡山的重要橋樑。

黃世惠表示，台灣虎航是台灣第一也是唯一的低成本航空，長期致力於拓展多元航網，提供旅客更多元便利的飛航選擇。站在岡山航線10周年的新起點，未來將持續深化與岡山縣及地方觀光單位合作，引進更多國際旅客走訪「晴天之國」岡山，也期待持續推動雙方觀光交流，讓台日航線發展再創新高。

為慶祝彩繪機首航，岡山桃太郎機場今日特別安排灑水儀式迎接班機，並由桃太郎吉祥物與台灣虎航「虎將」共同迎機，現場同步發放限量紀念品，與旅客分享岡山航線10周年的喜悅。

台灣虎航表示，目前航線涵蓋日本、韓國、泰國及越南等市場，也是國內飛航日本及韓國航點最多的航空公司，未來仍將持續擴充航網與深化日本市場布局，強化台日旅遊交流動能。

虎航董事黃世惠贈日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」給日本岡山縣知事伊原木隆太（左）。記者黃淑惠／攝影

台虎董事長黃世惠表示，岡山是台虎極具代表性的獨飛航點，成功將岡山打造為台灣旅客赴日深度旅遊的重要門戶。記者黃淑惠／攝影

「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」首航岡山。記者黃淑惠／攝影