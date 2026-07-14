快訊

判有罪也要選到底！法國勒龐的極右勢力捲土重來

國家警報響！2縣市大雷雨狂轟1小時 山區小心暴雨

氣氛火爆…卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

聽新聞
0:00 / 0:00

台虎深耕日本岡山十年班次翻4倍 攜手迎下一個精彩十年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航董事長黃世惠跟日本岡山縣 知事伊原木隆太，介紹虎航的全新彩繪機。記者黃淑惠／攝影
台灣虎航董事長黃世惠跟日本岡山縣 知事伊原木隆太，介紹虎航的全新彩繪機。記者黃淑惠／攝影

台灣虎航（6757）深耕日本市場再下一城。適逢岡山航線開航滿10周年，台灣虎航14日攜手日本岡山縣推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，並於岡山桃太郎機場舉行首航暨10周年紀念典禮。

董事長黃世惠表示，岡山是台灣虎航極具代表性的獨飛航點，10年來在台日雙方攜手努力下，已從每周3班擴增至台北、高雄雙點營運、每周12班，成功將岡山打造為台灣旅客赴日深度旅遊的重要門戶，未來將持續深化與岡山的合作，攜手迎向下一個精彩十年。

今日首航典禮於岡山桃太郎機場舉行，由黃世惠與日本岡山縣知事伊原木隆太、空路利用促進會會長松田久、岡山縣議會總務委員會副委員長角屋忍、岡山機場航廈社長庄英利、岡山桃太郎機場利用促進協議會會長高垣努，以及交通部觀光署駐大阪辦事處副主任陳薇如等人共同為彩繪機揭幕，見證台灣與岡山航線深耕十年的重要里程碑。

黃世惠表示，回顧2016年開航之初，岡山航線每周僅有3班，當時岡山仍被視為日本二線城市，但經過雙方十年攜手推廣與經營，如今已發展為台北、高雄雙航點、每周往返12班，班次較開航初期成長4倍，不僅反映市場需求穩定提升，也成功帶動更多台灣旅客深入探索日本中國地區，建立岡山作為深度旅遊目的地的品牌形象。

她指出，為紀念雙方合作十周年，台灣虎航此次特別與岡山縣合作推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，將岡山代表性的「桃太郎與夥伴們」、台灣虎航吉祥物「虎將」，以及岡山盛產水果與台灣特色美食等元素融合於機身設計，希望透過彩繪機象徵兩地長久累積的深厚情誼，並成為串聯台灣與岡山的重要橋樑。

黃世惠表示，台灣虎航是台灣第一也是唯一的低成本航空，長期致力於拓展多元航網，提供旅客更多元便利的飛航選擇。站在岡山航線10周年的新起點，未來將持續深化與岡山縣及地方觀光單位合作，引進更多國際旅客走訪「晴天之國」岡山，也期待持續推動雙方觀光交流，讓台日航線發展再創新高。

為慶祝彩繪機首航，岡山桃太郎機場今日特別安排灑水儀式迎接班機，並由桃太郎吉祥物與台灣虎航「虎將」共同迎機，現場同步發放限量紀念品，與旅客分享岡山航線10周年的喜悅。

台灣虎航表示，目前航線涵蓋日本、韓國、泰國及越南等市場，也是國內飛航日本及韓國航點最多的航空公司，未來仍將持續擴充航網與深化日本市場布局，強化台日旅遊交流動能。

虎航董事黃世惠贈日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」給日本岡山縣知事伊原木隆太（左）。記者黃淑惠／攝影
虎航董事黃世惠贈日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」給日本岡山縣知事伊原木隆太（左）。記者黃淑惠／攝影

台虎董事長黃世惠表示，岡山是台虎極具代表性的獨飛航點，成功將岡山打造為台灣旅客赴日深度旅遊的重要門戶。記者黃淑惠／攝影
台虎董事長黃世惠表示，岡山是台虎極具代表性的獨飛航點，成功將岡山打造為台灣旅客赴日深度旅遊的重要門戶。記者黃淑惠／攝影

「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」首航岡山。記者黃淑惠／攝影
「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」首航岡山。記者黃淑惠／攝影

臺灣虎航日本岡山桃太郎機場舉行首航暨10周年紀念典禮。記者黃淑惠／攝影
臺灣虎航日本岡山桃太郎機場舉行首航暨10周年紀念典禮。記者黃淑惠／攝影

岡山 日本 台灣虎航

延伸閱讀

星宇張國煒親自執飛空山銀首航東京 空山基現身成田迎接

星宇6月營收年增4% 刷新單月紀錄

星宇航空空山銀首航東京！張國煒親自執飛 空山基親筆簽名落款

Klook 攜手政府與百位觀光夥伴 以 AI 驅動台灣旅遊新商機

相關新聞

央行喊話難救房市 下半年買氣專家一句話道破

根據591新建案統計，全國六都及新竹第2季新進場建案共243件，續創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成；總銷金額約3,820億元，雖較首季回升4成，但與去年同期相比依然大幅縮水。

台中國際會展中心二期工程招標成功 預計明年上半年開工

台中國際會展中心今年3月開幕，迄今吸引超過140萬人次入場、現場成交金額累積650億元，市府與中央合作，將興建二期展館。台中市長盧秀燕今天表示，二期展館的工程已經完成招標，預計明年上半年動工，完工後會新增約2100個展覽攤位。

台中西區持續活化 信義房屋觀察：國美館生活圈受關注

台中舊城區持續活化，西區市府後街、安樂街口原稅務局宿舍改建，將規劃西區首個公托據點。在地房仲觀察，該區屬舊市府生活圈，屋齡普遍偏高且供給有限，購屋需求因此多向車程約10分鐘內的國美館周邊延伸。區內自住物件多元，主力產品總價帶約落在2000萬至4000萬元以內，而舊城區至國美館一帶商業機能成熟，具營業使用彈性的日式別墅，也受到特定族群關注。

10年資產翻倍祕訣？達人分享5大投資戒律：只用閒錢理財、1招啟動複利魔法

藉由多年的閱讀與鑽研，我整理出關於投資的5個戒律。

第2季新案創史上最低！桃園、台中、台南房價下修

根據591新建案統計，今年第2季七都新進場建案共243件，創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成。另外，全台平均開價與成交單價，分別來到59萬與55萬元，變化不大，惟各縣市表現分歧，雙北牢牢定錨在高檔，桃園、台中、台南則陷入盤整下修格局。

基泰大直案將滿3年...仍有住戶未達和解 北市：扣押建商帳戶未關戶

基泰大直案2023年9月因施工損鄰，導致周邊25住戶房倒塌，事件發生近三年，目前25戶倒塌住戶還有3、4戶尚未與建商和解，日前傳出市府當初扣押建商一億元款項帳戶將關戶，等同讓建商可恢復支用。議員質疑，尚未和解戶恐後續租金補償求助無門，市府表示，目前還沒達「關戶」要件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。