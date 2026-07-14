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央行喊話難救房市 下半年買氣專家一句話道破

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據591新建案統計，全國六都及新竹第2季新進場建案共243件，續創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成；總銷金額約3,820億元，雖較首季回升4成，但與去年同期相比依然大幅縮水；另外，全國平均開價與成交單價，分別來到59萬與55萬元，變化不大，惟各縣市表現分歧，雙北牢牢定錨在高檔，桃園及中南部則持續深陷盤整格局。591新建案提供
根據591新建案統計，全國六都及新竹第2季新進場建案共243件，續創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成；總銷金額約3,820億元，雖較首季回升4成，但與去年同期相比依然大幅縮水；另外，全國平均開價與成交單價，分別來到59萬與55萬元，變化不大，惟各縣市表現分歧，雙北牢牢定錨在高檔，桃園及中南部則持續深陷盤整格局。591新建案提供

根據591新建案統計，全國六都及新竹第2季新進場建案共243件，續創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成；總銷金額約3,820億元，雖較首季回升4成，但與去年同期相比依然大幅縮水。

另外，全國平均開價與成交單價，分別來到59萬與55萬元，變化不大，惟各縣市表現分歧，雙北牢牢定錨在高檔，桃園及中南部則持續深陷盤整格局。

數字科技（5287）旗下591新建案分析，即便央行溫情喊話，再加上頻頻釋出新青安3.0等實質政策利多，市場信心依舊難有起色；再加上台股表現亮眼，加深「棄房入股」的氛圍，更導致供給及買氣進一步遭到壓縮。

此外，由於推案高度集中在市區精華地段，即便案量及買氣平平，雙北等部分行政區房價卻持續飆升，價量呈現極度拉鋸的局面。

台北市來說，第2季僅22件新案進場，供給相當有限，但房價完全沒有極限，開價每坪近150萬元、成交價近140萬元均創下新高，主因在於信義區豪宅案「松裔」及大陸建設「衡昀」等指標案帶動下，開價皆突破每坪200萬元，大幅拉高價位。

新北市則同步喊漲，開價及成交價雙雙站穩7字頭新高。值得注意的是，周來人雖已回溫至逼近30組高點，但主要都仰賴三重、板橋等一線核心區撐盤，外圍區域仍相對停滯，使整體供給維持保守。

桃竹則是兩樣情，桃園推案個數創下歷史新低，案場來人量更持續低迷，表現黯淡；反觀新竹地區，在竹北市「時華」、竹東鎮「森藴」兩大案帶動下，供給大幅反彈。

其中備受矚目的「時華」，目前實價登錄已顯示近百筆交易，不過相較市場預期行情將站上三位數，目前單價最高仍在9字頭，顯示買方態度依舊謹慎，並未過度追高。

中南部市場則持續盤整。台中市、台南市第2季供給雖較上季略有增加，但相較去年同期依舊處於低檔，且因去化速度疲弱，外圍重劃區賣壓並未獲得紓解，開價及成交價也出現震盪走勢，短期內想好轉仍有一定困難。

至於第2季總銷、戶數及房價大幅成長的高雄，一方面是受到前季及去年同期基期太低的影響，再加上指標案領漲所致，目前除了鼓山區有開價站穩7字頭的個案「國揚鉑御」外，楠梓區的高雄新市鎮「遠雄蘴靚」，行情亦突破4字頭。

然而，目前高雄不同區域的個案落差極大，除了有品牌加持的指標案，其餘多數個案仍是苦苦掙扎，部分甚至因銷況過冷，採取封盤止血的動作。

591新建案總編輯李忠哲分析，目前房市雖已從加護病房轉入一般病房，部分區域大案也陸續進場，帶動價量齊揚，讓市場頗有回春跡象。

不過李忠哲表示，由於這波熱度主要集中在蛋黃區，且下半年還有選舉、台股等外部干擾，房地產對投資人而言，仍是「爹不疼、娘不愛」的備胎選項，短時間想大幅反彈，恐怕還有一段路要走。

央行 房市 新竹

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