台中國際會展中心二期工程招標成功 預計明年上半年開工

台中國際會展中心今年3月開幕，迄今吸引超過140萬人次入場、現場成交金額累積650億元，市府與中央合作，將興建二期展館。台中市長盧秀燕今天表示，二期展館的工程已經完成招標，預計明年上半年動工，完工後會新增約2100個展覽攤位。

盧秀燕今天主持市政會議，她表示台中國際會展中心今年3月25日啟用，第一期工程總經費89億元，從土地到工程經費完全由市府自籌，啟用後成效非常好，但顯然還不夠，今年展期已經滿檔，負責營運的外貿協會也說市場需求熱烈。

盧秀燕指出，第一期工程尚未完工前，市府就已經在推動第二期工程，將在現有的會展中心西側，由市府提供土地、中央投資約60億元工程經費，交由台中市建設局興建，完工以後，在依照營運績效分潤；她強調，本案並非中央補助，而是中央投資，未來中央地方會共享營運成果。

盧秀燕說，二期工程招標採取統包方式，設計標和施工標綁在一起，加快整體進度，目前已經順利完成招標，交由廠商展開設計，預估明年上半年動工，完工後再增加2100個攤位與2個展館，到時候將是亞洲最新、台灣最大的國際級專業會展中心，持續為台中拚經濟。