快訊

圖多時事多！115分科地理答案揭曉 荷莫茲海峽、馬太鞍溪堰塞湖都入題

苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

台股盤中挫低1,500點、多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

台中國際會展中心二期工程招標成功 預計明年上半年開工

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，台中國際會展中心二期標已順利招標，預計明年上半年動工，完工後將增加2100個攤位。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕宣布，台中國際會展中心二期標已順利招標，預計明年上半年動工，完工後將增加2100個攤位。聯合報系資料照

台中國際會展中心今年3月開幕，迄今吸引超過140萬人次入場、現場成交金額累積650億元，市府與中央合作，將興建二期展館。台中市長盧秀燕今天表示，二期展館的工程已經完成招標，預計明年上半年動工，完工後會新增約2100個展覽攤位。

盧秀燕今天主持市政會議，她表示台中國際會展中心今年3月25日啟用，第一期工程總經費89億元，從土地到工程經費完全由市府自籌，啟用後成效非常好，但顯然還不夠，今年展期已經滿檔，負責營運的外貿協會也說市場需求熱烈。

盧秀燕指出，第一期工程尚未完工前，市府就已經在推動第二期工程，將在現有的會展中心西側，由市府提供土地、中央投資約60億元工程經費，交由台中市建設局興建，完工以後，在依照營運績效分潤；她強調，本案並非中央補助，而是中央投資，未來中央地方會共享營運成果。

盧秀燕說，二期工程招標採取統包方式，設計標和施工標綁在一起，加快整體進度，目前已經順利完成招標，交由廠商展開設計，預估明年上半年動工，完工後再增加2100個攤位與2個展館，到時候將是亞洲最新、台灣最大的國際級專業會展中心，持續為台中拚經濟。

台中 盧秀燕 中央

延伸閱讀

新竹海山漁港直銷站優化升級 竹市府：完善設備後即啟用

台中這間國小花近16億元打造 盧秀燕：8年前競選市長政見兌現了

漢唐、亞翔6月及上半年營收 雙雙續創歷史同期新高

中市家庭所得成長六都第一 113年平均每戶可支配所得117.2萬年增4.91%

相關新聞

第2季新案創史上最低！桃園、台中、台南房價下修

根據591新建案統計，今年第2季七都新進場建案共243件，創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成。另外，全台平均開價與成交單價，分別來到59萬與55萬元，變化不大，惟各縣市表現分歧，雙北牢牢定錨在高檔，桃園、台中、台南則陷入盤整下修格局。

基泰大直案將滿3年...仍有住戶未達和解 北市：扣押建商帳戶未關戶

基泰大直案2023年9月因施工損鄰，導致周邊25住戶房倒塌，事件發生近三年，目前25戶倒塌住戶還有3、4戶尚未與建商和解，日前傳出市府當初扣押建商一億元款項帳戶將關戶，等同讓建商可恢復支用。議員質疑，尚未和解戶恐後續租金補償求助無門，市府表示，目前還沒達「關戶」要件。

基泰大直損鄰快3年了 受災三基地重建家園最新進度曝

台北市基泰大直損鄰案，造成周邊三地區要都更。1棟25戶民宅已夷為平地，建商基泰建設助家園重建，該案6月中旬公展至後天；東側、南側兩案去年首次招商都未果，今年3月、4月再啟招商，申請日至7月下旬，若順利，預計9月決標。

央行喊話難救房市 下半年買氣專家一句話道破

根據591新建案統計，全國六都及新竹第2季新進場建案共243件，續創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成；總銷金額約3,820億元，雖較首季回升4成，但與去年同期相比依然大幅縮水。

台中國際會展中心二期工程招標成功 預計明年上半年開工

台中國際會展中心今年3月開幕，迄今吸引超過140萬人次入場、現場成交金額累積650億元，市府與中央合作，將興建二期展館。台中市長盧秀燕今天表示，二期展館的工程已經完成招標，預計明年上半年動工，完工後會新增約2100個展覽攤位。

10年資產翻倍祕訣？達人分享5大投資戒律：只用閒錢理財、1招啟動複利魔法

藉由多年的閱讀與鑽研，我整理出關於投資的5個戒律。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。