快訊

圖多時事多！115分科地理答案揭曉 荷莫茲海峽、馬太鞍溪堰塞湖都入題

苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

台股盤中挫低1,500點、多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑調薪幅度優於工會訴求 林善志：考量員工前兩年共體時艱

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑企業14日拍板，集團年度薪資調薪幅度4.5%，並加碼多項一次性津貼。總管理處總經理林善志受訪表示，今年調薪幅度優於工會訴求，主要是考量前幾年兩年受產業景氣及經營環境影響，調薪幅度相對保守，感謝同仁共體時艱，更希望透過調薪激勵員工，為大轉型做好準備。

林善志表示，此次調薪主要考量前兩年產業景氣、經營狀況都不好，所以調薪幅度較小，感謝同仁不離不棄，特別是企業現在遇到大轉型時代，為凝聚向心力，加上同仁都很用心努力、共體時艱。經營團隊考量今年上半年營運狀態不錯，體諒員工連續多年調薪幅度都不高，今年經過討論後，決議在工會提的調薪幅度3.66%之上，適度加碼至4.5%，以激勵全體同仁繼續努力。

林善志指出，今年也是繼2022年後，再度出現公司拍板的調薪幅度高於工會訴求；2022年調薪幅度同樣為4.5%，亦高於當年工會提出的調薪方案。

薪資 台塑 工會

延伸閱讀

台塑企業14日協商調薪 工會爭取調幅3.66%

台塑企業明召開年度調薪會議 工會訴求調幅3.66%

學術研究費加薪2千元 工會揭無證代理教師被「打8折」：過時規定

現代發動局部罷工 要求比照晶片業加發獎金並保證不被機器人取代

相關新聞

第2季新案創史上最低！桃園、台中、台南房價下修

根據591新建案統計，今年第2季七都新進場建案共243件，創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成。另外，全台平均開價與成交單價，分別來到59萬與55萬元，變化不大，惟各縣市表現分歧，雙北牢牢定錨在高檔，桃園、台中、台南則陷入盤整下修格局。

基泰大直案將滿3年...仍有住戶未達和解 北市：扣押建商帳戶未關戶

基泰大直案2023年9月因施工損鄰，導致周邊25住戶房倒塌，事件發生近三年，目前25戶倒塌住戶還有3、4戶尚未與建商和解，日前傳出市府當初扣押建商一億元款項帳戶將關戶，等同讓建商可恢復支用。議員質疑，尚未和解戶恐後續租金補償求助無門，市府表示，目前還沒達「關戶」要件。

基泰大直損鄰快3年了 受災三基地重建家園最新進度曝

台北市基泰大直損鄰案，造成周邊三地區要都更。1棟25戶民宅已夷為平地，建商基泰建設助家園重建，該案6月中旬公展至後天；東側、南側兩案去年首次招商都未果，今年3月、4月再啟招商，申請日至7月下旬，若順利，預計9月決標。

央行喊話難救房市 下半年買氣專家一句話道破

根據591新建案統計，全國六都及新竹第2季新進場建案共243件，續創歷史單季新低，與上季相比減2%、年減幅則直逼4成；總銷金額約3,820億元，雖較首季回升4成，但與去年同期相比依然大幅縮水。

台中國際會展中心二期工程招標成功 預計明年上半年開工

台中國際會展中心今年3月開幕，迄今吸引超過140萬人次入場、現場成交金額累積650億元，市府與中央合作，將興建二期展館。台中市長盧秀燕今天表示，二期展館的工程已經完成招標，預計明年上半年動工，完工後會新增約2100個展覽攤位。

10年資產翻倍祕訣？達人分享5大投資戒律：只用閒錢理財、1招啟動複利魔法

藉由多年的閱讀與鑽研，我整理出關於投資的5個戒律。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。