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台塑調薪幅度優於工會訴求 林善志：考量員工前兩年共體時艱
台塑企業14日拍板，集團年度薪資調薪幅度4.5%，並加碼多項一次性津貼。總管理處總經理林善志受訪表示，今年調薪幅度優於工會訴求，主要是考量前幾年兩年受產業景氣及經營環境影響，調薪幅度相對保守，感謝同仁共體時艱，更希望透過調薪激勵員工，為大轉型做好準備。
林善志表示，此次調薪主要考量前兩年產業景氣、經營狀況都不好，所以調薪幅度較小，感謝同仁不離不棄，特別是企業現在遇到大轉型時代，為凝聚向心力，加上同仁都很用心努力、共體時艱。經營團隊考量今年上半年營運狀態不錯，體諒員工連續多年調薪幅度都不高，今年經過討論後，決議在工會提的調薪幅度3.66%之上，適度加碼至4.5%，以激勵全體同仁繼續努力。
林善志指出，今年也是繼2022年後，再度出現公司拍板的調薪幅度高於工會訴求；2022年調薪幅度同樣為4.5%，亦高於當年工會提出的調薪方案。
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