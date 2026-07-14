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精準整合產業空間、攜手投資新北 2026新北土地招商媒合會8月登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為加速產業升級、協助企業掌握投資契機，新北市政府經濟發展局將於今年8月27日上午10時，於新北市政府1樓彭園A廳舉辦「2026新北市土地招商暨媒合說明會」。這次活動精選新北國際AI+智慧園區、新莊塭仔圳、林口力行段及臺北港等招商案與優質廠辦物件，除安排專人說明招商標的、投標規範及投資優勢外，現場更設置媒合專區，提供一對一諮詢服務，協助企業快速掌握投資資訊、精準布局新北市場。

經發局長盛筱蓉表示，新北市公司、工廠、商業登記家數全國第一，合計超過32萬家，擁有完整的產業聚落與上下游供應鏈體系，加上便捷的交通路網及海空雙港優勢，可快速串聯國內外市場，為企業提供完善的投資環境。市府自2019年推動「招商一條龍」服務以來，截至今年6月底，已累計協助完成324件投資案，總投資金額超過新臺幣7,755億元，創造近12.2萬個就業機會。未來市府將持續透過完善的行政支援、招商服務及產業發展政策，吸引更多優質企業進駐，深化智慧科技產業布局。

經發局表示，「林口區力行段第四種產業專用區」與「塭仔圳市地重劃區產業專用區」招商案皆已公告招商。其中，林口力行段釋出約1.34公頃方正基地，規劃引進科技及影視等高附加價值產業；塭仔圳產專區，釋出約1.62公頃土地，聚焦智慧製造、雲端科技等重點產業，並提供簽約日起3年優惠租金措施。說明會也將針對各招商標的、投標流程及招商條件進行完整說明，協助投資人掌握最新招商資訊。

本次說明會現場特設「媒合專區」，由經發局攜手地政局、捷運局及臺灣港務股份有限公司，提供最新公有土地招商資訊；並結合新北市不動產仲介公會、工業廠辦開發商，提供廠房、辦公室及商業空間等多樣物件媒合服務。現場更邀請臺灣企銀、合作金庫與台北富邦銀行等，協助企業評估財務體質、提升資金融通能力，提供土地、空間及資金的一站式投資服務，打造企業投資新北最佳平台。

塭仔圳 新北 土地

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