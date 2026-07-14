Klook 攜手政府與百位觀光夥伴 以 AI 驅動台灣旅遊新商機

AI正快速改變旅客探索、規劃與預訂旅程的方式，也重新定義全球旅遊市場的競爭模式。亞太區領先旅遊與休閒娛樂預訂平台Klook指出，根據數據顯示，隨著AI逐漸改變旅客搜尋、規劃及消費方式，高達91%的亞太旅客會使用AI協助規劃旅程，其中36%更願意直接透過AI推薦完成預訂 。如何讓台灣旅遊商品被國際旅客看見、理解並完成預訂，已成為產業競爭關鍵。

Klook日前舉辦2026 Klook AI Konnect旅遊趨勢論壇，攜手交通部觀光署、中華文化總會、中華職業棒球大聯盟及產官學代表，討論AI時代下國際旅客的新趨勢，以及台灣旅遊產業如何透過數據、科技與內容創新，把更多在地體驗帶向全球旅客。

Klook發現，AI正重新定義旅客搜尋、規劃與預訂旅程的方式，也改變旅遊產業與消費者連結的模式。從旅客如何發掘目的地，到旅遊商品如何被理解與推薦，AI將成為未來旅遊決策的重要關鍵。Klook行銷科技及產品副總裁高揚（Yang Gao）表示，未來旅遊商品不只是被搜尋，更需要被AI理解、推薦與信任。Klook將持續投入AI技術、優化商品內容與平台體驗，協助合作夥伴提升在AI時代的曝光、轉換與競爭力。

中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌分享，看球是台灣的日常文化之一，體育觀光已成為全球旅遊的重要趨勢，未來球場除了賽事，更應結合餐飲、展演、親子及城市觀光，成為旅客探索台灣的新入口。

交通部觀光署資訊室主任簡瑛誼分享，觀光署將持續以科技驅動加值台灣觀光，透過智慧旅遊服務與Klook等各大平台合作，讓旅客體驗升級之餘，也深入探索更多城市與地方，延伸旅遊停留時間與消費體驗。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨指出，AI時代下，旅遊內容是否能被AI理解，將影響國際旅客是否能發現目的地。「讓台灣旅遊內容成為AI可讀、可推薦、可預訂的商品，將是下一階段觀光產業的重要課題。」

隨著台灣入境旅遊逐漸復甦，根據Klook 2026《旅遊脈動大調查》，日本為訪台意願最高的市場，而韓國則持續展現強勁成長動能。其中日本旅客偏好文化及深度體驗；韓國旅客則逐漸從大台北延伸至高雄、台南等南部城市，帶動南台灣旅遊熱潮。

調查顯示，韓國旅客對前往高雄及台南的興趣度分別達55%及35%，較亞太旅客平均高出約30%，旅遊路線正逐漸由雙北向南延伸。此外，「接地氣旅行」正成為韓國旅客來台的新趨勢，包括悠遊卡、芒果、彩券等皆躍升熱門搜尋關鍵字，而「杯袋」更成為韓國社群討論度最高的台灣必買商品之一。

Klook韓國總經理James Lee表示，Klook為韓國Z世代最喜愛的旅遊平台之一，每三位來台的韓國旅客中，就有一位透過Klook完成預訂，受到YouTuber及綜藝節目等影音內容影響，獲得旅遊靈感越玩越深入；同時在Instagram等社群上收集旅遊攻略，像是如何用300美元三天兩夜玩台灣等。Klook將持續透過影音內容及多元促銷活動，吸引更多韓國旅客深入探索台灣。

Klook台灣總經理李雅寧，Klook透過全球旅客數據洞察，協助合作夥伴掌握各市場需求，並結合大型活動套票銷售、AI獲客、社群內容行銷等策略，讓更多台灣優質旅遊商品被國際旅客看見，攜手商家夥伴創造更多成長新機會。

Klook觀察，韓國旅客近年特別偏好具有「台灣味」的文化、美食及地方特色體驗，也讓文化內容成為吸引國際旅客的重要亮點。文化總會秘書長李厚慶表示，台灣有許多散落在城市、地方與民間信仰中的文化體驗，期待透過Klook等國際平台合作，將這些內容包裝成可以被AI找到、被旅客預訂的商品，讓更多國際旅客因親身體驗台灣文化而來。