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全家交安小店長回歸！全家攜手靖娟打造「便利商店交安教室」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
「全家交安小店長」限時回歸！「全家」攜手靖娟打造「便利商店交安教室」。全家／提供
「全家交安小店長」限時回歸！「全家」攜手靖娟打造「便利商店交安教室」。全家／提供

週末親子放電好去處看過來，廣受親子家庭喜愛的「全家交安小店長」限時回歸！「全家」攜手靖娟兒童安全文教基金會共同參與由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的《永續好日子》，並於現場打造「便利商店交安教室」。

活動將於本周末7月18日至7月19日連續2日，每日11:00至18:00，在松山文創園區2號倉庫限時登場，以「同一個貨架，不同高度就是不同世界」為核心概念，結合便利商店日常採買場景，設計「兒童採買任務」與「兒童視角轉換器」兩大互動亮點，讓孩子領取小小購物籃完成採買任務；家長則可穿戴特製「兒童視角轉換器」，以孩子的高度與視野重新觀察貨架、動線與周遭環境，親身感受兒童所面臨的視覺死角。

現場更結合「全家交安小店長」拍照體驗，讓孩子穿上「全家」小小店長制服化身最萌店舖夥伴，讓週末放電不只好拍、好玩，也能玩出交通安全意識，邀請大小朋友一起度過好玩又有意義的親子時光。

「全家」長期關注兒童交通安全議題，自2020年起攜手靖娟基金會推動「小黃帽交通安全教育計畫」，將通路力量結合兒少交通安全專業，透過教材研發、校園推廣、親子活動與互動體驗，協助孩子與家長在日常情境中建立正確交通安全觀念。截至目前，已培訓129位小黃帽種子講師，辦理3,324堂課程，並舉辦117場交通安全宣導及120場交通安全闖關活動，累計服務超過9萬名孩童。本次活動現場亦展出「小黃帽交通安全教育計畫」成果，包含交通安全教材包、遊戲書、繪本等，讓家長從親子採買遊戲延伸理解兒童在通學、過馬路與日常移動中的安全需求，也讓孩子在遊戲中建立基礎交通安全意識。

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