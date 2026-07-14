後悔唸這個！ 逾七成受訪者坦言想換校系 出路和薪資是主因

大學選填志願不僅是決定四年學習方向的起點，更深深牽動著未來的職涯發展與薪資天花板。根據104人力銀行最新的網路調查顯示，高達72%的過來人坦言，如果能夠重新選擇一次大學志願，將會做出完全不同的決定，且隨著年齡與職場資歷的增長，回頭審視並渴望改變當年選擇的比例也隨之攀升。

104人力銀行於今年6月針對社會人士與在學學生進行網路調查《如果重來一次，你會怎麼填大學志願？》，回收1,227份有效樣本。調查發現，72%受訪者表示「如果重來一次，會選擇不一樣的校系」。進一步分析不同年齡層差異，18至22歲受訪者中，有54%表示若重新選填志願，會做出不同選擇；23至30歲提高至75%，30歲以上更達78%。

另一方面，以0至5分衡量對當年校系選擇的後悔程度，分數越高後悔程度越高。結果顯示，受訪者平均後悔分數為2.51分；其中有50%達3分以上，其中18至22歲達3分以上者為28%，23至30歲升至52%，30歲以上達59%。

進一步詢問「為什麼對當年校系選擇感到後悔」，開放填答中最多人提及的是「就業出路與薪資」，其次是「興趣不符」。而在「當年最不了解什麼」的問題中，60%受訪者表示「不了解該校系的畢業平均起薪」，其次為「該校系的產學合作與實習資源」。

此外，受訪者認為現在高中生最容易忽略的事項，除了「沒探索自己的興趣」外，也有46%認為「過度依賴分數落點」。

104人力銀行職涯永續長王榮春指出，18至22歲族群多處於升學階段，對校系選擇的考量主要來自興趣、學習方向與升學條件；隨著進入職場、接觸不同工作內容與產業需求，也讓更多人重新理解校系選擇與未來職涯之間的關聯，因此更常回頭檢視當年的志願選擇。不過，重新檢視並不代表否定當初的決定，而是隨著人生階段改變，對校系選擇有不同的觀點與評估角度。

請受訪者排序「當年選填志願」與「如果重來一次」時的前五大考量因素。結果顯示，「個人興趣」與「就業機會」都穩居前兩名；不過，「畢業起薪」從當年選填時的第9名提升至重新選擇時的第3名；「學校資源」也從第8名躍升至第4名；「學校名氣」由第3名退至第6名，「公私立」由第4名滑落至第8名。

「父母期待」的變化最明顯，30%填答者於當年選填時將其列為前五考量，若重新選填則僅剩8%，成為所有選項中排名最低的考量因素。

分科測驗放榜在即，王榮春建議考生從三個面向佈局志願：第一，回到個人興趣與學習動機，避免因分數落差而勉強選擇；第二，主動了解目標校系的畢業流向、產學合作與實習資源，把「畢業後才會發生」的職涯條件提前納入考量；第三，評估科系的職涯延伸性，優先考慮具跨域發展潛力或技能可轉換的學群。

72%受訪者表示「如果重來一次，會選擇不一樣的校系」，圖為104人力銀行舉辦「2026職涯博覽會」。104人力銀行／提供