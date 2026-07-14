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買預售屋別只看房價、格局 五大契約地雷簽約前看清楚
不少民眾購買預售屋時，往往只關心房價、付款方式及格局，卻忽略契約內容。實務上，最容易出現五大契約地雷，包括契約審閱期不足、廣告與契約內容不一致、停車位資訊標示不完整、面積誤差及價款找補規定不清，以及建材設備保留任意更換空間，都是消費糾紛常見原因。
內政部整理最新版《預售屋買賣契約條文常見錯誤樣態》中，首先是契約審閱期。依法，買方應有至少5天攜回審閱時間，但仍有業者未載明審閱日期、要求放棄審閱權，甚至將審閱期縮短，不符規定。
第二是廣告內容。部分契約會註明樣品屋、廣告、模型僅供參考，或保留修改公共設施、建材品牌及配置的權利，甚至約定廣告與契約不一致時以契約為準，恐讓消費者看到的內容與實際交屋有所落差。
第三是停車位資訊。有些契約未完整標示停車位位置、型式、高度、是否有獨立權狀及面積計算方式，容易衍生後續爭議。
第四是房屋面積及找補規定。有些契約未清楚載明面積誤差如何計算，甚至限制買方解約權或不提供價款找補，都可能影響消費者權益。
最後則是建材設備。部分契約保留建商可因市場供應、價格等因素自行更換品牌或規格，只要寫著「同級品替代」，就可能與購屋時期待不同，因此簽約前應逐一確認建材設備表、品牌及規格是否明確載明。
內政部提醒，預售屋契約涉及權益重大，消費者不要急著簽約，應善用至少5天契約審閱期，逐條確認內容，必要時可請專業人士協助檢視，降低日後發生消費糾紛的風險。
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