餐飲業者留才攬才 勞動部發布指引助攻

面對人口高齡化與產業缺工的雙重挑戰，勞動部勞動力發展署編製「餐飲業職務再設計運用指引─以中高齡及高齡者為例」，協助餐飲業者從系統性角度調整工作內容與環境，使中高齡及高齡勞工得以在適性友善的職場中充分發揮所長，進而達到留才攬才的目標。

根據國發會最新人口推估，我國年齡中位數已於2024年達45.1歲，預計2030年將進一步升至48.7歲，勞動力老化趨勢不可逆轉，中高齡及高齡者已成為勞動市場的主要供給族群。

勞動力發展署表示若能透過職務再設計妥善調整工作內容及環境，不僅有助於舒緩缺工困境，更能讓豐富經驗的中高齡及高齡工作者持續貢獻職場。

職務再設計並非單純申請輔具或採購設備，而是透過「拆解→重組→優化」的系統性思維，從人、物、務三個面向重新盤整工作任務。

指引內容涵蓋招募選才、用人育才、留才、環境、管理五大面向，提供餐飲業者參考運用的策略與工具；並以外場、內場、後勤三大作業區域為架構，針對送餐、打菜、洗滌、倉儲等各環節分析老化影響，提出複合型改善策略，同時收錄六大真實情境案例。

以外場服務人員為例，長時間站立行走是餐飲業最普遍的體力負荷之一，對中高齡及高齡員工尤為吃力。

指引建議透過重新檢視規劃調整服務動線、於適當位置設置中繼暫歇站，並搭配減壓鞋具等輔助工具，有效分散下肢累積負擔，讓中高齡及高齡員工也能維持穩定的服務品質，充分體現職務再設計「工作適應人」的核心精神。

指引電子書已上架職務再設計官網，提供外界參考運用。有意願申請職務再設計服務的企業及民眾，可向工作所在地的公立就業服務機構以書面提出申請外，亦可透過勞動力發展署職務再設計官網線上申請。