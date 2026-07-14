10年資產翻倍祕訣？達人分享5大投資戒律：只用閒錢理財、1招啟動複利魔法

投資五戒律

藉由多年的閱讀與鑽研，我整理出關於投資的5個戒律。

1.投資只能用閒錢

要準備用來投資的閒錢，必須是10年內都不會領出來用的資產。以我的情況來說，除店鋪賺的錢外，演講和活動賺的錢都可以拿來投資。

我之前和搞笑藝人文天錫（문천식）曾有過同樣失敗的經驗。我們買了月平均要付300萬韓元的年金儲蓄，但這個金額對我來說其實很勉強，中間甚至還需要抵押借款，支付不必要的利息。

最後那張保單解約了，領回來的錢比本金還少。真是忍不住想問自己到底在幹麼？所以一定要練習存下一些閒錢用來投資。

聽到要投資，第一時間就回覆「現在生活都不夠用，哪有錢投資？」的人，老後生活會更緊迫。這是當然的，畢竟連賺錢的當下都過得捉襟見肘，退休後又會如何？

投資的人也不是因為當下很富裕而投資。每個人的生活都不易，只不過在這之中，有人期許更美好的未來，因此努力擠出用於每月投資的幾萬韓元。

除了主要收入外，試著賺小錢吧！哪怕是1萬韓元也好。近來，只要有心想做，下班後能打工的地方真的很多，試著多賺2萬韓元吧！然後將這個錢投資到能獲得「複利魔法」的地方。

只要稍作嘗試，不知不覺間就能形成習慣。看到錢滾錢後，自然就會更想投資。這世上最有趣的事就是看著資產一路往上漲，沒有比這更有趣的遊戲。

在我睡覺時，錢也努力賺著錢。尤其像美國市場，是在我們睡覺時交易，因此一早起來就能看到賺了錢，這樂趣真的非其他事能比擬。

2.持續學習經濟與金融 直到有信心為止

將韓國綜合股價指數（Korea Composite Stock Price Index，簡稱KOSPI）、道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average，簡稱DJIA）、標準普爾500指數（Standard & Poor’s 500，簡稱S&P 500，又稱標普500）等刻入我們體內。

當俄羅斯與烏克蘭開始戰爭時，就算是金融文盲都能感受到所有指數下滑的情況。但我們要學著從聽到的消息去感受每天指數的上升下跌，只要能學會在他人害怕之時投資的方法，成果將會非常可觀。想要擁有這種確信，就必須學習。因為知，才會產生勇氣。

請讀100本有關經濟、金融的書。感受圖表在體內活靈活現跳躍著！只要成為金融高手，你會發現時間變得自由。

100本書，只要1年就能讀完！難道你不想投資這一年的時間，換來到百歲為止的自由自在生活？不須聽他人指使，不被牽著鼻子走，這是世上投資報酬率最高的事。若想學好金融，就必須在短時間內集中培養體內的金融DNA。

不斷學習經濟與金融知識，直到自己學習到產生確信、相信複利的魔法為止。現在賺多少錢不重要，何時開始才重要，這是與時間的戰爭。

而我們必須確信才能早些開始，不是嗎？讀書吧！一直到你徹底了解為止。

3.立刻開證券戶

讀了這篇文章後，有人會去開戶，也有人不會。請一定要去開戶。我就是那些不開戶者的前車之鑑。

我天生就是個相當務實的人，覺得股票就是一種賭博，根本不想學相關的事，而且也不關注。我也堅信光靠勞動就能養活自己和家人。但即使生意很好，存摺裡的餘額依然少得可憐。我覺得很奇怪，「到底是為什麼？要賺多少才能感覺到富餘？」

答案並不在於賺多少錢。因為不管賺多少，只要是靠自己單打獨鬥就會覺得窘迫。

資本主義的系統本就如此。差別只在於大家緊張的錢的單位不同，但對錢不夠用的擔心卻如出一轍。有些人的擔心以1萬韓元為單位，有些人是10萬韓元，又有些人是以百萬韓元為單位。

這是加乘原理。兩匹馬的馬車比一匹馬的更有效率。因此不能只靠勞力賺錢，而要靠錢賺錢才能脫離捉襟見肘的生活。不管你多會賺，付了稅金及生活開銷後，依然是左支右絀。

想要獲得老後生活的保障，就必須開啟以錢賺錢的系統。富者與窮者的差異，就在於是否理解賺錢的原理。

請透過學習了解，並各買一股你覺得能獲得複利魔法的股票項目。設定自動轉帳，確保一定的錢進入這個帳戶，這樣才能有效率的享受複利魔法。

一邊閱讀100本經濟、金融的書，並每天關注股價如何變化。

4.將投資融入生活

我給姪子們零用錢時，不會直接給現金。我會將錢匯入他們的股票帳戶中，並要他們在我面前購買指數基金（編按：一種被動式管理的共同基金，旨在複製特定市場指數〔如臺灣加權指數〕的表現，以追求與市場相近的長期穩定回報），承諾10年內不會賣掉。雖然當場只給了10萬韓元，但是感覺就像給了幾百萬韓元一樣。

既然要給零用錢那就用這種方式給吧，更棒的是還能讓孩子從小就學到經濟、金融相關概念。沒人在我小時候告訴我錢賺錢的方法，讓我很懊惱，但又慶幸自己在年過五十的現在能夠知曉，並教會他們。這是我能送給他們這世上最無價的智慧。

把原本打算去外面喝酒用的5萬韓元拿出來，其中4萬韓元拿來投資指數基金，用剩下的1萬韓元買罐裝啤酒和下酒菜回家吃，並想像悠閒富足的老年生活，這其實也蠻有趣的。 （本文摘自大是文化《這輩子，你能擁有多少錢：發財之道就在經典著作，《蒙田隨筆全集》、《窮查理的普通常識》、《馬斯克傳》……打開錢袋子，獲取這輩子能擁有的最大財富。》，作者：高明煥）

不是叫你變成鐵公雞，而是把錢花在該花的地方，該省則省。去感受一下這樣的趣味，我相信你一定會一邊喝罐裝啤酒，一邊不自覺笑出聲來。

5.一定要搞懂手續費

長期投資一定要確認投資商品的手續費為何。雖然很難，但是只要有心就能辦到。不論是短期或長期、直接或委託、國內或國外投資，一定都要仔細分析手續費後，再選擇對自己最有利的方式。很多人高談闊論：「我這次投資賺了多少……」時，其實都沒扣掉手續費與稅金。所以學習是必須的，應該先考慮損失，而非收益。