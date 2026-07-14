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全台首季房市糾紛達617件 施工瑕疵成購屋族最大痛點

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
不少民眾入住後才發現牆面龜裂、磁磚空鼓、滲漏水或其他工程品質問題。示意圖。記者楊士正／攝影
不少民眾入住後才發現牆面龜裂、磁磚空鼓、滲漏水或其他工程品質問題。示意圖。記者楊士正／攝影

房市交易糾紛仍以新成屋、預售屋最容易引發爭議。內政部公布今年第1季房地產消費糾紛統計，全台共受理617件，其中以施工瑕疵122件最多，其次為交屋遲延61件、終止委售或買賣契約45件、隱瞞重要資訊43件及房屋漏水40件，顯示民眾購屋後最常遇到的問題，仍集中在工程品質、交屋履約及資訊揭露等面向。

從糾紛來源來看，建商仍是最大宗。統計顯示，617件案件中有440件來自建商，占整體約71%；其次為仲介166件、代銷5件及其他6件，代表多數消費爭議仍發生在建商與購屋民眾之間。

若觀察各縣市情況，新北市以118件居全台最高，其次依序為台南市112件、台中市97件、桃園市77件，高雄市與台北市分別為73件及59件。

進一步分析糾紛原因，施工瑕疵高居第一，反映不少民眾入住後才發現牆面龜裂、磁磚空鼓、滲漏水或其他工程品質問題；交屋遲延則排名第二，顯示部分建案未能依約完工交屋，影響購屋族入住規劃。此外，隱瞞重要資訊、廣告不實及房屋漏水也都是常見申訴項目，代表消費者從簽約、施工到交屋，各階段都有可能發生爭議。

不同縣市的糾紛類型也略有差異。例如台南市施工瑕疵案件高達71件，明顯高於其他縣市；桃園市則有較多廣告不實及交屋遲延案件；新北市除了施工瑕疵外，交屋遲延及房屋漏水等案件也相對突出。

內政部提醒，購屋前除了比較價格、地段及格局，也應仔細確認建商信譽、建案資訊及契約內容，尤其預售屋交易期間較長，一旦工程品質、履約能力或資訊揭露出現問題，往往容易衍生後續糾紛。民眾若發現建商、代銷或仲介有違反契約或相關法令情形，可向地方政府消費爭議申訴管道反映，及早保障自身權益。

預售屋 內政部 高雄市

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