基泰大直案將滿3年...仍有住戶未達和解 北市：扣押建商帳戶未關戶

基泰大直案2023年9月因施工損鄰，導致周邊25住戶房倒塌，事件發生近三年，目前25戶倒塌住戶還有3、4戶尚未與建商和解，日前傳出市府當初扣押建商一億元款項帳戶將關戶，等同讓建商可恢復支用。議員質疑，尚未和解戶恐後續租金補償求助無門，市府表示，目前還沒達「關戶」要件。

2023年9月7日，位於中山區的基泰大直建案，因地下室連續壁施工失當，且疑似未理會監測異常，導致周邊鄰近公寓大幅傾斜，一樓住戶變成地下室，造成25戶民宅的七樓公寓倒塌。據了解，目前已有20多戶與建商達成重建協議，但仍有3、4戶未達成和解。

北市議員陳炳甫表示，當初北市府要求基泰建商提出一億元保證金，給予倒塌住戶租金補償三年，現在距離三年僅剩三個月不到，近期傳出北市府要將當初扣押建商的款項剩餘金額「關戶」，陳炳甫質疑，房子沒有蓋好，若解除扣押款項恐讓住戶後續沒有租金補償，要蔣萬安真的該考慮清楚，關戶恐會變成圖利建商？

對於三年租金補償期限即將到期，陳炳甫具體要求北市府，賠償條件還沒有全數完成之前，或新大樓還沒有重新蓋好之前，都不能「關戶」，因這是對受災住戶財產的最後保障。

北市府表示，目前專戶還沒有達到「關戶」要件，要支用的目的還沒有消失，都還在存續當中。

另外，陳炳甫也發現，現在基泰建商已將基地鋪上水泥，但卻沒有向北市停管處申請停車場營業登記證，疑似違規當停車場營運。現地發現，目前這塊地上有車輛停放，還有一處掛有某銀行專用車位牌面，先前曾被檢舉過一次停車場違規營業，但現在收費機已經沒有通電，疑似讓市府無法認定有沒有營業，但有可能開放月租。

北市停管處表示，停管處都有持續稽查，目前查無營業事實，但如果違規營業，就會後續開罰。

基泰大直案即將滿三年，建商現已將基地鋪上水泥，疑似當停車場營運使用。圖／陳炳甫議員辦公室提供

基泰大直案即將滿三年，建商現已將基地鋪上水泥，疑似當停車場營運使用。圖／陳炳甫議員辦公室提供

基泰大直案即將滿三年，建商現已將基地鋪上水泥，疑似當停車場營運使用。圖／陳炳甫議員辦公室提供