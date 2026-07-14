基泰大直損鄰快3年了 受災三基地重建家園最新進度曝

台北市基泰大直損鄰案，造成周邊三地區要都更。1棟25戶民宅已夷為平地，建商基泰建設助家園重建，該案6月中旬公展至後天；東側、南側兩案去年首次招商都未果，今年3月、4月再啟招商，申請日至7月下旬，若順利，預計9月決標。

事發於2023年9月7日，大直街1棟25戶民宅發生傾斜後，市府立即啟動公辦都更評估，同月27日公告傾斜民宅範圍迅行畫定「台北市中山區北安段一小段161、161-3、163-1地號等3筆土地為更新地區」。都發局說，召開公辦都更範圍評估說明會，經意願調查未達啟動門檻，因此尊重住戶意願，由基泰辦理都更重建。

都發局表示，期間市府也運用基泰建設股份有限公司支付的1億元，設立「台北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶」，並採專款專用方式，支應基泰大直工安意外傾倒戶的安置、生活所需及回復原狀等相關費用。另提供南港區基河3期中繼住宅及台北橋聯開宅等中繼住宅資源，供傾倒戶作為安置選項。

都發局提到，市府2024年5月20日核准基泰申請畫定原有工地及鄰損基地自畫單元，基泰去年1月申請都更案報核，歷經兩次退補正，因容積獎勵申請不符、地下回填未清楚說明及建蔽率等問題於去年4月駁回。

都發局指出，基泰去年9月再次報核，仍有容積獎勵申請不符、建蔽率問題未釐清，再次退給基泰補正，基泰今年4月申請續審，6月17日公展至7月16日，期間已辦一場公聽會。

至於受影響的東側、南側兩地區曾預防性撤離，後續經住戶意願整合後，以公辦都更方式推動重建，分別召開約22場及約21場說明會，但兩案去年公告招商均無人申請。

住都中心表示，大直儒玉案（東側）108戶、大直藏璽案（南側）139戶分別於今年3月30日、4月28日第二次公告招商，招商時住戶意願比例約86.11%、92.80%。二案截止申請時間皆為7月22日，後續預計辦理資格審查及綜合評選等程序，若順利進行，可於9月公告評選結果。