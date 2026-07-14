LED封裝大廠億光（2393）昨（13）日召開董事會，決議以公開標售方式處分苗栗銅鑼廠房土地及建物。公司表示，旨在調整資產配置並提升整體資產報酬率。這也是億光繼本月初公告砸重金布局泰國廠後，再度針對全球產能與資產活化做出重大策略調整。

億光董事長葉寅夫日前坦言，由於國內半導體與AI產業強勢搶人、留才不易，台灣廠區未來將全面轉型為研發與試產線，不再進行大量生產。隨著產能主軸移往海外，公司也計劃在泰國廠建置完成後，針對台灣舊廠房與閒置土地進行資產活化，此次決議標售銅鑼廠正符合該戰略。

為因應客戶對非中國大陸與非台灣產地的需求，葉寅夫表示，今年資本支出提高至30億元，其中20億元用於泰國建廠。億光本月2日已代泰國子公司公告，出資8.26億泰銖（折合台幣約8.64億元）購入泰國北柳府土地，新廠預計本月動工、明年下半年全面量產，規模將超越蘇州廠。

提及產品布局，葉寅夫指出，受惠AI需求強勁與供應鏈非紅趨勢，今年光耦合器營收比重有望衝高至40%以上，不可見光產品穩坐全球前兩大。

億光6月營收18.3億元，月增3.3%、年增10.6%；累計上半年營收104億元，年增3.2%。葉寅夫預估，雖然營運受貴金屬價格高漲壓抑，但透過管理、改善良率並導入AI技術，下半年獲利與毛利率將展現顯著回升動能。