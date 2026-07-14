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電源雙雄擴產 壯大生態鏈

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

AI需求強勁，電源雙雄台達電（2308）、光寶（2301）這兩年都急著擴建產能，為往後兩、三年的客戶需求預作準備，因為產能就是競爭力。光寶加碼美國投資，將進一步扶植具潛力的供應商，希望整合生態圈打群架，加速美國落地，未來將在美國當地提供端對端（end to end）服務。

全球各大雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，AI賽局進入軍備競賽，光寶雲端基礎設施系統與平台事業群總經理張坤松曾指出，除了產能之外，首要打人才戰，其次則是生態戰，光寶不做垂直整合，而是希望易於合作、樂於分享的供應商合作，一起壯大生態鏈。

電源龍頭台達電同步擴大全球投資布局。受惠AI資料中心需求強勁，台達電泰國及美國產能吃緊，去年已開始積極擴產，帶動台達電2025年資本支出一舉衝破400億元大關、達461億元，改寫新猷，預期2026年資本支出將突破500億元大關。

光寶 競爭力 台達電

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