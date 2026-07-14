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統一超營收 寫最強6月

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

統一集團旗下統一超（2912）昨（13）日公布6月營收306.1億元，年增6.3%；上半年營收達1,807億元，年增5%，單月及上半年營收皆創同期新高，帶動統一集團上半年營收再寫新猷。展望今年下半年，隨旗下各事業體動能延續，統一集團全年營收可望挑戰7,000億元大關。

統一集團受惠旗下統一超、統一中控、統一實（9907）等各大事業體銷售挹注，6月營收583億元，年增4.6％；上半年累計營收達3,499.7億元，年增3.2％，單月及累月營收雙創同期新高。

其中，統一超表示，6月營收創高主要受惠盛夏高溫、端午連假等節令商機，透過uniopen會員經營、鮮食、咖啡、茶飲、7-ELEVEN i預購等差異化服務，持續推出創新商品及主題活動，帶動來客與消費動能，推升整體營運穩健成長。

轉投資事業方面，統一超旗下菲律賓7-ELEVEN、統一精工、悠旅生活（星巴克）、安源資訊等業務表現亮眼，亦挹注集團營收成長。

展店布局方面，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，截至目前全台門市及智FUN機等多元服務據點合計達8,293家，並持續深化全台68座商場經營，擴大市場觸及與服務深度。

統一企業近年朝打造「亞洲流通生活平台」方向發展，業務範圍橫跨超商、量販、超市、藥妝、購物中心、咖啡連鎖、餐飲及電商等領域。

統一企業 營收 統一集團

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