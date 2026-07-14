聽新聞
0:00 / 0:00
統一超營收 寫最強6月
統一集團旗下統一超（2912）昨（13）日公布6月營收306.1億元，年增6.3%；上半年營收達1,807億元，年增5%，單月及上半年營收皆創同期新高，帶動統一集團上半年營收再寫新猷。展望今年下半年，隨旗下各事業體動能延續，統一集團全年營收可望挑戰7,000億元大關。
統一集團受惠旗下統一超、統一中控、統一實（9907）等各大事業體銷售挹注，6月營收583億元，年增4.6％；上半年累計營收達3,499.7億元，年增3.2％，單月及累月營收雙創同期新高。
其中，統一超表示，6月營收創高主要受惠盛夏高溫、端午連假等節令商機，透過uniopen會員經營、鮮食、咖啡、茶飲、7-ELEVEN i預購等差異化服務，持續推出創新商品及主題活動，帶動來客與消費動能，推升整體營運穩健成長。
轉投資事業方面，統一超旗下菲律賓7-ELEVEN、統一精工、悠旅生活（星巴克）、安源資訊等業務表現亮眼，亦挹注集團營收成長。
展店布局方面，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，截至目前全台門市及智FUN機等多元服務據點合計達8,293家，並持續深化全台68座商場經營，擴大市場觸及與服務深度。
統一企業近年朝打造「亞洲流通生活平台」方向發展，業務範圍橫跨超商、量販、超市、藥妝、購物中心、咖啡連鎖、餐飲及電商等領域。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。