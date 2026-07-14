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五大信賴產業放款提前達陣 資金流向安控、軍工、AI 領域

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
五大信賴產業放款上路兩個月就提前達標。 路透
五大信賴產業放款上路兩個月就提前達標。 路透

五大信賴產業放款上路兩個月就提前達標。金管會公布最新統計，截至5月底國銀放款餘額達4兆4,351億元，兩個月累計增加2,007億元，已達第一期目標1,200億元的167%，其中以安控、軍工及AI產業新增放款最旺。

由於第一期原訂達標期限為年底，現已在5月提前完成，等同較原定時程提早七個月超額達陣。

金管會為配合行政院「五大信賴產業推動方案」，今年2月訂定獎勵本國銀行放款方案，第一期實施期間為4月至12月，新增放款目標為1,200億元。

4月首月增加908億元，5月增額再擴大至1,099億元，顯示銀行資金持續向政策重點產業集中，放款動能也未因首月基期墊高而放緩。

所謂五大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，政策重點聚焦台灣具競爭優勢，且攸關供應鏈、國防與資安韌性的關鍵產業。

從放款餘額來看，5月底仍以軍工產業2兆9,058億元最多，其次為人工智慧1兆1,151億元，次世代通訊也突破兆元、達1兆180億元。

若看5月單月增額，以安控產業增加570億元最多，軍工增加568億元居次，半導體增加396億元排名第三。

累計今年4、5月兩個月，新增放款前三大產業則為安控、軍工及人工智慧，分別增加882億元、666億元及618億元，反映銀行資金正加速流向資安、國防及AI相關領域。

金管會指出，放款增加主要是企業考量產業特性、生產周期及資金成本，增加短中期周轉金需求。

放款餘額前五大銀行依序為臺灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行及華南銀行，全由公股銀行包辦，仍是支援政策產業的主要資金來源。

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