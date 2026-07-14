內科廠辦 舊宗段交易最熱

台北市內科廠辦交易熱區換人當，舊宗段登交易王。商仲業者信義全球資產統計實價登錄指出，近三年台北市內科廠辦市場舊宗段交易件數65件、超越內科心臟地帶西湖商圈62件，躍內科廠辦交易王。

信義全球資產總經理林三智分析，西湖段、文德段因開發較早，包括半導體、資通訊、軟體研發等產業聚集，上下游供應鏈集中，形塑完整產業聚落，是上市櫃企業集中進駐的核心聚落。然而，伴隨營運升級擴編及設置總部需求，企業布局辦公室思維從過去的「選地段」，逐步轉向「選產品」。

林三智指出，北市舊宗段、潭美段因保有較多可開發的腹地，近年陸續推出多棟優質新廠辦大樓，加上未來捷運環狀線東環段、民生汐止線雙軌道建設利多，使得舊宗段、潭美段區域廠辦交易熱度快速竄起，包括今年韌體研發商系微就以6.09億元取得新明路「金矽谷No.25環球旗艦總部」。

林三智表示，在產業擴張需求高漲，帶動內科市場交易版圖發生變化，讓舊宗段、潭美段廠辦交易崛起，顯示企業購置需求正從傳統核心商圈，轉向擁有優質新廠辦供給的新興區域。

資料顯示，近三年內科商圈廠辦交易中，舊宗段在可開發腹地充足、企業總部群聚效應優勢下，交易件數達65件，一躍成為內科廠辦交易王，超過傳統核心聚落的西湖段和文德段的62件；另外，潭美段、安康段新興區因同樣具有新廠辦供給，交易件數各為38件、16件。

林三智表示，舊宗段、潭美段的發展，補足了西湖段土地、新案稀少的產品供給缺口，同步反映企業購置商辦、廠辦需求，已從傳統核心轉為舊宗段和潭美段。