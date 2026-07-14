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光陽重機 喊搶外銷訂單
重機展大廠拚陣，衝刺海外市場。光陽工業、三陽（2206）等機車大廠業者昨（13） 日指出，雖然國內重機市場成長動能有限，不過台廠在海外相對有利基，兩大業者將持續拓展歐洲、大陸市場外，也會前進中東搶市。
年度最大二輪盛事「國際重型機車展」12日在台北南港展覽館二館熱鬧登場，雖因巴威颱風延後開展，仍不減熱度，第一天即吸引約6萬人潮。業界看好台灣重型機車熱度，新車款積極導入，有效帶動重機買氣。
光陽工業董事長柯俊斌指出，去年整年重機總掛牌數達15,630輛，其中速可達5,287輛，檔車10,343輛，今年到6月底5,718輛，今年同期較去年衰退28.28%，已經連續三年衰退約30%左右。不過，台灣機車產業具有國際競爭力，以光陽KYMCO為例，重型機車在歐洲、中國大陸都有很突出的銷售表現，預期未來在非洲、南美洲市場的成長空間將會相當大。
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