中租上半年 EPS 5.84元

中租-KY（5871）昨（13）日公布6月及上半年獲利，在成本費用率下降及信用減損損失改善帶動下，6月單月合併稅後純益16.3億元，EPS為0.94元。上半年稅後純益突破百億元，達108.3億元，年增3%，每股稅後純益（EPS）5.84元。中租-KY表示，上半年獲利表現明顯優於營收。

中租-KY 6月單月合併營收79.8億元，較去年同期下滑1%，與5月相比，6月合併營收月減5%，主要受到台灣地區太陽能售電收入因日照時數減少而下滑影響。

中租-KY累計上半年合併營收482.9億元，年減2%。從各地區營收來看，上半年台灣地區累計營收年減3%，中國大陸年減8%，東協地區則逆勢成長12%，其中以馬來西亞及柬埔寨市場成長最為突出，持續成為集團營運的重要成長動能。

獲利方面，各地區表現則普遍優於營收。中租-KY指出，今年整體成本費用率下降，加上台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額減少，推升整體獲利成長。以上半年累計獲利來看，台灣地區年增3%、中國大陸年增2%，東協地區更大幅成長21%，反映東南亞市場布局持續發酵。

除公布營運成果外，中租-KY日前也公告今年股利發放時程，普通股將於7月29日除權息，每股配發現金股利5.8元及股票股利0.2元；特別股每股配發現金股利4.1795元，現金股利預計於9月1日發放。