遠東HAPPY GO 攻健康陪伴

隨著台灣正式邁入超高齡社會，遠東集團旗下HAPPY GO昨（13）日特別攜手亞東醫院推出「GO HEALTH」健康陪伴品牌，結合HAPPY GO的會員生態圈、數位服務與亞東醫院的專業醫學能量，陪伴民眾與家庭從日常生活中提早關心健康、守護家人。

「GO HEALTH」健康陪伴平台首波聚焦認知保健，將專業醫學融入輕鬆簡單的遊戲與個人化服務，協助民眾從日常建立健康習慣；並結合家庭群組與HAPPY GO點數鼓勵機制，串聯家人、朋友之間的陪伴關係，讓累積點數延伸至遠東百貨、SOGO百貨等生活消費場域使用，使健康參與轉化為日常生活回饋，形成「健康、陪伴、快樂」的良善循環。

本次品牌啟動活動於7月13日至14日在亞東醫院舉行，現場透過醫師衛教、服務體驗與「世代記憶交換計畫」明信片互動，邀請民眾將健康關心轉化為具體行動。

鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，HAPPY GO長期陪伴會員卡友的日常生活，這次推出「GO HEALTH」，是希望將熟悉的會員服務延伸到健康陪伴，結合亞東醫院的專業醫學、HAPPY GO數位平台與會員生態圈，讓健康照護更早開始、也更自然融入每天生活。同時也強調，在生活的每個細節裡，遠東集團始終默默守護。

亞東醫院副院長張至宏表示，亞東醫院長期推動健康促進與預防醫學，持續透過臨床照護、衛教推廣與社區健康服務，協助民眾建立更完整的健康觀念。

未來，「GO HEALTH」將持續結合HAPPY GO的會員服務、數位平台與亞東醫院的專業醫學，推出更多貼近民眾生活的健康主題，讓健康資訊能在日常生活中被看見、被理解、被實踐。