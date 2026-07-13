智慧經營／國泰證券資深副總經理羅壯豪 打造最懂你的 AI 券商

「投資人最想要的是輕鬆投資，達成理財目標的同時，又能夠有餘裕地享受生活。真正有價值的服務，不僅止於產品的專業，而是理解與陪伴。」國泰證券數位金融處資深副總羅壯豪這段話，道出了AI時代金融服務的本質轉變與挑戰。

減少資訊負擔 安心投資

從40多年前首家數位券商問世以來，所有券商的營運焦點都在於透過線上服務的發展，讓投資人不出門也能投資，戰場從傳統的號子逐漸轉移到手機螢幕；隨著AI應用爆發、改變人們的生活型態，服務的典範從「更快、更方便」轉向「更懂、更安心」，不只構建AI應用基礎建設，更從投資人視角重新設計投資場景，從過去被動的數位平台與投資工具，轉身蛻變成理解客戶需求、讓投資人安心的智能管家。

羅壯豪說，AI券商的價值，不在於增加多少功能，而是能真正陪伴投資人安心的完成投資旅程，也正是國泰證券對於AI券商的品牌定位。

「投資人最大的挑戰，是資訊過載。」羅壯豪觀察，現在每天市場充斥海量的新聞報導、研究報告、社群討論以及小道消息，大多數投資人往往無法判斷資訊的真偽，也難以在短時間內快速處理並判讀對於市場的影響。因此，國泰證券在運用AI設計服務功能時，化繁為簡的幫投資人做到三件事：降低投資門檻、減少資訊負擔、提升決策效率。

羅壯豪認為，國泰證券希望AI應用服務能夠幫助客戶把資訊轉化成真正有價值的洞察，在投資旅程中協助客戶更快把握市場行情、更有效管理風險，對於投資選擇也能夠更安心。

融入使用情境 滿足需求

除了資訊梳理，AI也正逐步深入投資流程中的各個場景。羅壯豪指出，真正好的應用不在為了AI而AI，關鍵在於「無感融入」，客戶不需要刻意感受到自己正在使用AI，便能自然發現服務變得有效率、貼近需求。因此，在推動AI服務時，更重視服務是否能真正融入客戶使用情境、滿足客戶需求。

從投資日報、庫存管家，到線上調額，國泰證券正逐步把AI導入更多投資場景，從而讓AI更聰明，愈用愈好用，這正是AI券商與過去數位營運最大的差異。

「金融業最重要的是信任。」羅壯豪強調，AI應用必須兼顧資訊正確性、模型可控性與客戶個資安全。例如生成式AI具有高度創造性，能依服務場景產出多元化內容，也代表需要更完整的治理機制。此外，也須十分重視跨部門合作，從數位金融、法遵、風控、資訊安全到業務團隊，皆共同參與AI應用規劃與落地執行，確保AI能真正解決投資人問題，而不會帶來新的問題。

在AI快速改變金融產業的時代，國泰證券正以快速而穩健的步伐，打造真正以客戶需求為核心、最懂投資人的AI券商；也讓台灣金融服務，透過AI應用，服務更多元客群，與投資人攜手前行，共創更好的未來。