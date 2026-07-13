快訊

致癌油食安風暴延燒 卓揆提產品重新上架3原則

今高溫飆38度防午後強對流 吳德榮：海神颱風難增強、壽命短

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧經營／國泰證券資深副總經理羅壯豪 打造最懂你的 AI 券商

經濟日報／ 周克威
國泰證券數位金融處資深副總羅壯豪善用AI理解客心。 國泰證券╱提供
國泰證券數位金融處資深副總羅壯豪善用AI理解客心。 國泰證券╱提供

「投資人最想要的是輕鬆投資，達成理財目標的同時，又能夠有餘裕地享受生活。真正有價值的服務，不僅止於產品的專業，而是理解與陪伴。」國泰證券數位金融處資深副總羅壯豪這段話，道出了AI時代金融服務的本質轉變與挑戰。

減少資訊負擔 安心投資

從40多年前首家數位券商問世以來，所有券商的營運焦點都在於透過線上服務的發展，讓投資人不出門也能投資，戰場從傳統的號子逐漸轉移到手機螢幕；隨著AI應用爆發、改變人們的生活型態，服務的典範從「更快、更方便」轉向「更懂、更安心」，不只構建AI應用基礎建設，更從投資人視角重新設計投資場景，從過去被動的數位平台與投資工具，轉身蛻變成理解客戶需求、讓投資人安心的智能管家。

羅壯豪說，AI券商的價值，不在於增加多少功能，而是能真正陪伴投資人安心的完成投資旅程，也正是國泰證券對於AI券商的品牌定位。

「投資人最大的挑戰，是資訊過載。」羅壯豪觀察，現在每天市場充斥海量的新聞報導、研究報告、社群討論以及小道消息，大多數投資人往往無法判斷資訊的真偽，也難以在短時間內快速處理並判讀對於市場的影響。因此，國泰證券在運用AI設計服務功能時，化繁為簡的幫投資人做到三件事：降低投資門檻、減少資訊負擔、提升決策效率。

羅壯豪認為，國泰證券希望AI應用服務能夠幫助客戶把資訊轉化成真正有價值的洞察，在投資旅程中協助客戶更快把握市場行情、更有效管理風險，對於投資選擇也能夠更安心。

融入使用情境 滿足需求

除了資訊梳理，AI也正逐步深入投資流程中的各個場景。羅壯豪指出，真正好的應用不在為了AI而AI，關鍵在於「無感融入」，客戶不需要刻意感受到自己正在使用AI，便能自然發現服務變得有效率、貼近需求。因此，在推動AI服務時，更重視服務是否能真正融入客戶使用情境、滿足客戶需求。

從投資日報、庫存管家，到線上調額，國泰證券正逐步把AI導入更多投資場景，從而讓AI更聰明，愈用愈好用，這正是AI券商與過去數位營運最大的差異。

「金融業最重要的是信任。」羅壯豪強調，AI應用必須兼顧資訊正確性、模型可控性與客戶個資安全。例如生成式AI具有高度創造性，能依服務場景產出多元化內容，也代表需要更完整的治理機制。此外，也須十分重視跨部門合作，從數位金融、法遵、風控、資訊安全到業務團隊，皆共同參與AI應用規劃與落地執行，確保AI能真正解決投資人問題，而不會帶來新的問題。

在AI快速改變金融產業的時代，國泰證券正以快速而穩健的步伐，打造真正以客戶需求為核心、最懂投資人的AI券商；也讓台灣金融服務，透過AI應用，服務更多元客群，與投資人攜手前行，共創更好的未來。

國泰

延伸閱讀

金融共好論壇22日登場／游庭皓：把 AI 當理財助教

AI人才溢價 企業改變用人邏輯

挖掘全球AI產業贏家 主動復華全球50 00409A 8月12日開募

全民瘋股 慎防全民背債

相關新聞

中鋼度小月 新盤價全都跌 8月熱軋、冷軋、鍍鋅每公噸調降800元

中鋼昨（13）日開出8月盤價，熱、冷軋與鍍鋅每公噸全面下跌800元，與下游用戶休養生息，主力鋼廠燁輝、裕鐵、盛餘、新光鋼等成本降低，靜待景況回溫。

遠東HAPPY GO 攻健康陪伴

隨著台灣正式邁入超高齡社會，遠東集團旗下HAPPY GO昨（13）日特別攜手亞東醫院推出「GO HEALTH」健康陪伴品牌，結合HAPPY GO的會員生態圈、數位服務與亞東醫院的專業醫學能量，陪伴民眾與家庭從日常生活中提早關心健康、守護家人。

內科廠辦 舊宗段交易最熱

台北市內科廠辦交易熱區換人當，舊宗段登交易王。商仲業者信義全球資產統計實價登錄指出，近三年台北市內科廠辦市場舊宗段交易件數65件、超越內科心臟地帶西湖商圈62件，躍內科廠辦交易王。

中租上半年 EPS 5.84元

中租-KY昨（13）日公布6月及上半年獲利，在成本費用率下降及信用減損損失改善帶動下，6月單月合併稅後純益16.3億元，EPS為0.94元。上半年稅後純益突破百億元，達108.3億元，年增3%，每股稅後純益（EPS）5.84元。中租-KY表示，上半年獲利表現明顯優於營收。

光陽重機 喊搶外銷訂單

重機展大廠拚陣，衝刺海外市場。光陽工業、三陽等機車大廠業者昨（13） 日指出，雖然國內重機市場成長動能有限，不過台廠在海外相對有利基，兩大業者將持續拓展歐洲、大陸市場外，也會前進中東搶市。

電源雙雄擴產 壯大生態鏈

AI需求強勁，電源雙雄台達電、光寶這兩年都急著擴建產能，為往後兩、三年的客戶需求預作準備，因為產能就是競爭力。光寶加碼美國投資，將進一步扶植具潛力的供應商，希望整合生態圈打群架，加速美國落地，未來將在美國當地提供端對端（end to end）服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。