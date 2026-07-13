商業興觀點／答案經濟 重寫行銷戰局

在GoogleI/O 2026大會上，Google宣告搜尋引擎推出25年來的最大變革，搜尋框從過去「找網頁連結」的索引者，升級為由Gemini驅動、直接生成答案的「合成者」。使用者能用口語、圖片或影片進行跨格式輸入，Google不僅會直接在搜尋頁面動態生成客製化的小工具與儀表板，其搭載的「AI代理人」甚至能代勞比價，並透過「通用購物車」直接下單。宣告全球數位生態正從「連結經濟」轉向「答案經濟」的結構性轉型，直接衝擊第一線行銷人與電商。

根據市場調查機構Gartner的研究預測，到2026年傳統搜尋引擎的總量將下降25%，流量大量轉向AI聊天機器人與AI代理程式。數據分析機構SERanking的報告更指出，ChatGPT在AI創造的網站推薦流量中全球占比已超過77%。而身為流量霸主的Google也不甘示弱，其AIO（Google搜尋中的AI模式）功能目前覆蓋超過20億月活躍使用者，且在資訊類查詢中觸發率高達80~88%。

當搜尋的AI模式成為主流，首當其衝的就是網站的點擊率。知名SEO數據機構SISTRIX的追蹤顯示，在觸發AI摘要的搜尋結果中，傳統排名第一的網頁自然點擊率（CTR）已從原先的27%斷崖式下跌到11%。

同時，網路數據分析機構SparkToro與Datos的最新研究也指出，Google的「零點擊搜尋」比率已經飆升至58.5%——超過一半的搜尋使用者在Google首頁看完AI答案後便直接離開，根本不會點進任何網站。

然而對公司及行銷人未來在行銷投放上，這種新機制將產生兩大難題：一是廣告版面無法預期，對內「無法交代」；在AI時代，廣告全面轉為「一對一」的即時生成，系統根據使用者當下的口語，在0.1秒內隨機拼裝圖文。這種全客製化廣告讓行銷人在公司內部沒有具體畫面，可向高層展示或說明廣告出現頻率。

二為預算流向未知，效益「無法預估」；當「零點擊搜尋」比例超過一半，消費者直接透過Google的「通用購物車」在搜尋頁面結帳時，官網後台的追蹤碼直接無用武之地。對公司來說，這等同於要拿一筆廣告預算，去投一個花費與業績均無法估算的「黑盒子」。

儘管如此，行銷部門還是必須盡快將資源投入到具備數據依據、專業深度與獨特見解的內容，以切合AI系統的偏好。同時，嘗試讓公司高層放下單一廣告點擊的迷思，改看兩大新指標：用AI答案引用率（AI Citation Share），來評估自家品牌在各大AI聊天機器人的決策中被引用的機率；以及用行銷效率比（Marketing Efficiency Ratio，MER），直接以整體利潤和實質營收增量，來驗證AI隱形轉換的效能。

總而言之，數位行銷的重心已從「爭奪使用者的眼睛」轉向「成為AI的大腦」。面對這場轉型，及早掌握AI系統整合與篩選資訊運作邏輯、提早部署的行銷人與電商，才能在答案經濟的新世界中立於不敗之地。