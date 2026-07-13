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高溫商機助攻 超商雙雄6月營收創同期新高

中央社／ 台北13日電

迎接夏日旺季帶來高溫商機，以及端午連假、618年中檔期加持，超商雙雄6月營收皆創同期新高。統一超6月營收新台幣306.19億元，年增6.31%；全家便利商店6月營收為95.9億元，年增3.25%。

統一超今天公告上半年營收為1807.03億元，年增5.05%。統一超透過新聞稿表示，台灣7-ELEVEN持續展店，截至目前全台門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8293家，並持續創新與精進全台68座商場經營。

統一超指出，因應盛夏高溫、端午連假等，聚焦會員、鮮食、咖啡、茶飲、7-ELEVEN i預購等差異化結構，開發創新話題商品、策劃主題活動，持續創造來客與消費動能，推升營運成長。

統一超也表示，台灣7-ELEVEN持續掌握線上購物需求，電商年中最大檔「618購物節」，串聯7-ELEVEN i預購、i划算、iOPEN Mall、交貨便及賣貨便等服務打造自有電商生態系，並整合全台門市寄取件據點，帶動相關類別業績成長。

轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一精工、星巴克、安源資訊均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

展望7月，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續因應節慶、高溫商機、韓星聯名與國際足球賽事周邊商機，推出多元主題活動與話題新品，並結合會員專屬互動機制與優惠活動等，持續創造來客與消費動能，有望推升整體營運表現穩健成長。

全家上半年營收為569.86億元，年增8.09%。全家表示，6月業績主要受惠店數增加、國際運動賽事觀賽商機，以及掌握夏季健康食飲需求，帶動鮮食、一般商品成長，整體業績穩定向上；截至6月30日止，總店舖數為4504家。

另外，全家指出，6月因國際運動賽事開打，掌握觀賽聚餐情境，推出鮮食、飲品、零食等主題聯促活動，並透過全家APP的外送服務直送到家，微波小菜、餅乾等品類業績成長。

鮮食方面，全家瞄準民眾在夏季飲食控制需求，布局相關產品線，健康食飲商機持續發酵。

全家表示，7月邁入便利商店傳統旺季，暑假觀光出遊、高溫體感商機為營運重點，將推出多元夏季新品、行銷聯促活動，可望點燃營收成長引擎。

營收 超商 7-ELEVEN

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