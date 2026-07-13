影／台灣虎航機隊升級 全新A320neo Airspace客機16日上線營運

台灣虎航今天宣布，全新Airspace客機將於16日起正式上線載客。台灣虎航總經理邱彰信特別率隊至法國土魯斯原廠，迎接台灣虎航首架全新A320neo Airspace客機，此次全新自購機隊中機身編號B-50031起的A320neo客機，自法國土魯斯原廠飛渡返台時，將添加5%的永續航空燃油（SAF），客艙設計更全面引進空中巴士（Airbus）最新一代「Airspace」設計理念，打破一般旅客對低成本航空的陽春印象。

台灣虎航表示，新飛機迎賓區採用全新門框設計、內裝飾板與流線型頂棚，搭配LED情境照明，藉由光線創造開闊的空間感。客艙也特別在前後空間地板引進酷黑雲霧紋理風格的航太級地板，該材質獨特的微凹凸紋理，具備優異的防水與止滑機能，為客艙組員的工作帶來更高度的安全保障。

客艙座椅部份，採用Recaro新一代R2 Swift的人體工學座椅，在椅背部份提供USB Type-A及Type-C的雙充電座，並導入智慧裝置支架（PED Holder）以支援現代旅客「自備裝置（BYOD, Bring Your Own Device）」的娛樂習慣，讓旅客免用手拿、告別低頭族酸痛，甚至還貼心整合了杯架功能，一秒就能結合虎萊塢（tiger.mov）打造個人空中劇院。

台灣虎航指出，Airspace的全新側壁面板不僅材料更輕量環保，更巧妙為旅客釋放出額外1英吋的肩部活動空間。新機隊的廁所全面採用抗菌表面與LED白光照明；機艙前方廁所也導入「PRM 無障礙設計友善洗手間」，增設輪椅斜坡導板、無障礙移位輔助座及雙組呼叫按鈕。同時，客艙組員可控制「亮度開關」，避免開門時廁所燈光會自動調暗的情況，以求全面提升協助行動不便旅客能見度與安全性。

台灣虎航總經理邱彰信(右4)率隊親赴法國土魯斯空中巴士總部，並於交機現場留影。圖／台灣虎航提供

提供USB Type-A及Type-C的雙充電座。圖／台灣虎航提供