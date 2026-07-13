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618挹注買氣 momo、網家6月營收齊揚

中央社／ 台北13日電

富邦媒momo公布6月營收98.2億元，年增6.5%，創同期新高；網家6月營收34.15億元，年增15.49%，創近4年同期新高。兩家業者均表示，年中大檔618促銷帶動3C等商品買氣，加上季節性需求升溫，推升6月營運表現。

富邦媒今年上半年營收為536.9億元，年增2.38%。momo今天透過新聞稿表示，6月受惠上半年電商重要檔期618年中大促，帶動平台流量與交易動能，加上梅雨豪雨、端午節慶與暑期需求前移，推升機能防護、3C家電與節慶食品等情境型商品買氣。

momo指出，618年中大促是平台流量經營與用戶轉換能力的綜合檢驗，6月日均不重複拜訪客數較5月成長2成，帶動平台流量與瀏覽深度同步升溫；其中20至29歲年輕客群有購人數雙位數成長，新世代消費族群滲透持續擴大。

展望下半年，momo表示，將持續強化品類組合、會員經營、履約服務與商家工具升級以衝刺營運。

另外，網家6月營收為新台幣34.15億元，年增15.49%，創近4年同期新高；累計今年上半年營收189.53億元，年增9.24%。

網家向中央社記者表示，6月受惠618年中檔期帶動消費買氣，Apple系列商品、智慧型手機、穿戴裝置及電競筆電等高單價3C商品銷售成長；AI應用需求持續延續，也帶動主機、記憶體及自組電腦零組件等商品買氣。

網家表示，隨著夏季到來，除濕機、空氣清淨機等季節性家電需求升溫，暑假出遊帶動運動服飾、運動鞋及行李箱等商品銷售成長；此外，金融科技部門營運表現持續成長，為6月營收挹注動能。

momo 營收 網家

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