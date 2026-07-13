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進入銷售旺季 和泰車6月營收年增48%創單月次高

中央社／ 台北13日電

其中和泰車今天公布自結6月合併營收新台幣289.89億元，月增4.2%、年增48.3%，次於4月的301.6億元，創歷史單月次高。裕日車6月自結營收12.37億元，月增13.6%，較去年同期減少1.91%。

和泰車累計今年前6月合併營收1575.85億元，較去年同期成長13.06%，創同期新高；裕日車累計上半年合併營收67.16億元，較去年同期減少18.32%。

和泰車說明，6月進入車市銷售旺季，TOYOTARAV4導入插電式油電混合車（PHEV）後市場反應佳，COROLLA CROSS車系穩定銷售，LEXUS車系受惠主力車款銷售，營收持續成長；日本經銷商6月營收貢獻約新台幣37.8億元，占集團營收約13%。

展望下半年和今年市況，和泰車先前表示，上半年受到關稅政策未定及部分車款缺車影響，今年台灣新車銷售將從原先預估的44萬輛，小幅下修至43萬輛，下半年市況可較佳，和泰車整體銷售目標並未改變，油電混合車市況看佳，豪華車款買氣不錯，今年整體市占率目標再成長，第3季銷售有機會較2025年同期成長。

裕日車說明，6月營收較5月成長13.6%，主要是銷售及交車動能提升帶動，不過受去年同期基期影響，較去年同期小幅減少1.91%，整體上半年營收受市場競爭加劇，以及新舊產品銜接期間銷售動能影響。

展望下半年，裕日車指出，7月全新X-TRAIL車系正式上市，後續將推出X-TRAIL e-POWER改款及全新QASHQAI車款，持續透過產品布局、品牌經營及通路優化提升市場競爭力，期望新產品效益逐步發酵，挹注下半年銷售動能。

裕隆日前公布6月自結營收59.2億元，月增3.5%、年減8%，累計上半年營收345.14億元，年減3.6%。裕隆先前表示，持續推動新車型量產，跨足國際市場；裕隆城商場今年全年營收目標突破59億元，通路服務與海外事業也透過資源整合與營運強化。

和泰車 裕日車 營收

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