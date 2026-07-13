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海管處攜手港勤公司 共構澎湖南方四島國家公園海域巡護新量能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
海洋國家公園管理處與臺灣港務港勤公司13日簽署「永續藍海，港勤同航」海域巡護合作備忘錄。照片／臺灣港務港勤公司提供
海洋國家公園管理處與臺灣港務港勤公司13日簽署「永續藍海，港勤同航」海域巡護合作備忘錄。照片／臺灣港務港勤公司提供

海洋國家公園管理處與臺灣港務港勤公司13日簽署「永續藍海，港勤同航」海域巡護合作備忘錄，由海管處林尚卿處長與港勤公司陳榮聰董事長代表雙方簽署，未來雙方將結合港勤公司船舶調度運能與海管處海洋保育專業，共同強化澎湖南方四島國家公園海域的生態保育及巡護量能，落實海洋資源跨域整合與永續利用。

國家公園署表示，此次合作以澎湖南方四島國家公園海域為核心場域，運用港勤公司船舶任務之返程運能，搭載海管處人員駛入國家公園海域執行巡護任務，並由雙方共同研訂巡護航線、航次及作業模式，依季節、天候及海況彈性調整。透過這項機制，海管處得以在港勤公司船舶的支援下，實質提升現場巡邏強度，對非法捕撈等違規行為形成有效防範，共同構築嚴密的海上生態防線。

依據合作備忘錄內容，雙方將建立通報與聯繫機制，共享航跡、影像及巡護紀錄等資料，並相互支援人力、船舶調度資訊及必要設備；對航線範圍內疑似非法捕魚、破壞珊瑚礁或其他違反國家公園相關法令的行為，由海管處於巡航過程中執行蒐證與通報任務。此外，雙方也將結合資源，辦理海洋保育宣導、教育訓練及科普推廣活動，深化從業人員與社會大眾的海洋保育意識。

國家公園署王成機署長表示，海域巡護是國家公園推動海洋保育最關鍵的工作，所需量能相當龐大，透過跨機關、跨產業的資源整合，正是提升治理效能的關鍵；此次與港勤公司攜手，開創機關與企業協力守護海洋的新模式，具有指標性意義。

臺灣港務公司周永暉董事長也表示，港勤公司長期承擔港區與離島間的船舶調度任務，此次以既有航班的返程運能協助海洋保育巡護，是資源活化與企業社會責任的具體實踐，期盼未來持續深化與國家公園署及海管處的合作。

國家公園署指出，澎湖南方四島國家公園幅員遼闊，現階段以「國家公園1號」及「國家公園2號」執行海上巡邏與執法，量能仍屬有限；此次與港勤公司合作，等於在既有航線上建立一道流動的海上巡護網，對違法行為將發揮更有力的防範效果。

澎湖 國家公園

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