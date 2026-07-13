豐興新盤價 廢鋼跌200元、鋼筋跌300元、型鋼平盤

豐興（2015）13日新盤價，廢鋼基價每公噸跌200元、鋼筋跌300元、型鋼平盤，市場持續橫向整理，有機會觸底。

豐興協理莊文哲表示，上周美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每公噸355美元，美國貨櫃廢鋼從340美元跌為335美元，澳洲鐵礦砂從每公噸99.25美元小漲至100.75美元。

上市鋼廠主管指出，建築用鋼市場仍受到高溫、豪雨及颱風等季節因素影響，下游工地施工進度放緩，終端拉貨力道偏弱，盤商普遍採取保守備貨策略，使鋼筋市場成交未見明顯放量。

值得關注的是，目前市場觀望氣氛雖濃，但追價殺低意願已明顯降低，市場逐漸進入橫向整理階段。

原料方面，國際廢鋼及鐵礦砂價格近期同步整理，提供鋼廠適度調整盤價空間，煉鋼成本維持相對高檔，部分鋼廠持續安排設備檢修，市場供給並未明顯增加，使鋼價下跌幅度受到限制。

此外，近期大陸建材市場呈現供需雙弱格局，市場庫存累積速度低於預期，價格已由先前快速下跌轉為區間震盪，亞洲鋼市逐步進入築底整理，有助於降低台灣鋼市後續下跌壓力。

法人分析，目前鋼筋市場已進入傳統淡季，第3季短期仍難期待需求大幅回升，但鋼價經過連續修正後，市場利空已逐步反映，後續若天候改善、公共工程及科技建廠需求回溫，鋼筋價格有機會率先止跌。