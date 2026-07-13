台灣虎航自購機隊引進全新Airbus「Airspace」客艙

台灣虎航（6757）13日正式宣布，旗下全新A320neo自購機隊(機身編號自B-50031 起)，除持續力行於法國土魯斯原廠的飛渡過程中添加5%的永續航空燃油(SAF, Sustainable Aviation Fuel)外，更全面引進空中巴士(Airbus)的最新一代「Airspace」客艙設計。

國內唯一的低成本航空公司台灣虎航，再度翻玩客艙美學！為帶給旅客更溫暖、真誠且驚艷的飛行體驗，本次升級不僅打破一般旅客對低成本航空的陽春印象，更在客艙細節注入許多細節，讓虎迷們從登機的那一刻起就感受到不一樣。

台灣虎航首架全新A320neo Airspace客機由台灣虎航總經理邱彰信特別率隊至法國土魯斯原廠接回，全新客艙空間讓旅客踏入機艙的第一秒起就耳目一新。

迎賓區採用全新門框設計、內裝飾板與流線型頂棚，搭配可依登機、空中服務等情境切換的LED情境照明，藉由光線創造開闊的空間感。

而台灣虎航在客艙選型時，也特別將前後空間地板引進了具有酷黑雲霧紋理的航太級地板材質，打破以往機艙地板的單調塑料感，以銀灰及酷黑交織出層次豐富的色澤，將萬呎高空上的流雲霧翳，化為機艙空間內的經緯，藉此感受不同的空中美學。

此外，這塊地板也進行了機能強化，由於是經常走動區域，該材質獨特的微凹凸紋理，也能在每一次的走動產生抓地力，其優異的防水與止滑機能，為客艙組員的工作帶來更高度的安全保障。

客艙座椅部份則全面採用Recaro新一代R2 Swift的人體工學座椅，在椅背部份的設計也充滿巧思，除了提供USB Type-A及Type-C的雙充電座外，為支援現代旅客「自備裝置(BYOD, Bring Your Own Device)」的娛樂習慣，也導入智慧裝置支架(PED Holder)，讓旅客免用手拿、告別低頭族酸痛，甚至還貼心整合了杯架功能，一秒就能結合虎萊塢(tiger.mov)打造個人空中劇院。且Airspace的全新側壁面板不僅材料更輕量環保，更巧妙為旅客釋放出額外1英吋的肩部活動空間。

此外，為提供更友善的搭機環境，新機隊的廁所除將全面採用抗菌表面與LED白光照明。台灣虎航也特別將機內的前方廁所導入「PRM 無障礙設計友善洗手間」，將增設輪椅斜坡導板、無障礙移位輔助座及雙組呼叫按鈕。同時，也增設客艙組員可控制的「亮度開關」，避免開門時廁所燈光會自動調暗的情況，以求全面提升協助行動不便旅客能見度與安全性，展現台灣虎航最溫暖的人文關懷。

全新Airspace客機將於本周四(16日)起正式上線。台灣虎航持續優化機隊，不只在航網布局上獨步市場，也在客艙體驗上大膽創新。邀請所有虎迷「快出來玩」的同時，享受這場由回歸自然本質的極簡質感與極致舒適交織的全新Airspace客機，為每位虎迷打造不同的高空搭乘體驗。

客艙座椅全面採用Recaro新一代R2 Swift的人體工學座椅。 圖／台虎提供