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極致餐飲跨界娛樂 攜手寬魚打造草蜢媒體發布會

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
極致餐飲為全台首創LED沉浸式體驗餐廳。圖／極致餐飲提供
極致餐飲為全台首創LED沉浸式體驗餐廳。圖／極致餐飲提供

聯嘉光電集團投資成立的餐飲子公司「極致餐飲」13日宣布，攜手寬魚國際（6101）合作，成為草蜢樂團媒體發布會唯一指定合作餐廳，共同迎接華語樂壇經典天團草蜢與媒體及粉絲的重要時刻。極致餐飲表示，對於此次獲得寬魚國際的信任深感榮幸，並將以最完善的場地規劃、餐飲品質與服務團隊，全力支持本次媒體發布會，期待為活動留下精彩而難忘的回憶。

極致餐飲表示，全台首創LED沉浸式體驗餐廳，以創新的360度數位視覺科技結合義法創意料理，突破傳統餐飲框架，打造兼具味覺、視覺與感官體驗的沉浸式用餐空間。餐廳秉持「以美食傳遞幸福」的品牌理念，希望每位來訪的貴賓，不僅享受到精緻料理，更能在沉浸式光影氛圍中感受美好、創造珍貴回憶。

自開幕以來，極致餐飲憑藉獨具特色的沉浸式用餐體驗、精緻細膩的義法創意料理，以及專業貼心的服務品質，深獲消費者肯定與好評，也逐漸成為企業宴會、品牌發表、媒體活動、私人聚會及慶祝宴席的熱門首選場地。

為滿足不同規模活動需求，極致餐飲規劃完善的宴會空間，包括可容納約88位賓客的主廳，以及五間獨立包廂。其中兩間小包廂各可容納8人、兩間中型包廂各可容納10人、一間大型包廂可容納12人；兩間小包廂及兩間中型包廂皆可依活動需求彈性打通使用，提供企業記者會、品牌發表、商務餐敘、家庭聚餐及各式私人宴會更靈活的空間規劃。

此次與寬魚國際合作舉辦草蜢樂團媒體發布會，不僅展現極致餐飲在餐飲與活動場域整合上的專業實力，也象徵娛樂文化與沉浸式餐飲體驗的跨界結合。極致餐飲表示，誠摯感謝寬魚國際的肯定與支持，未來也將持續以創新精神提升餐飲體驗，攜手更多優秀夥伴，共同打造兼具藝術、美食與娛樂價值的精彩活動，帶給每位賓客更多感動與幸福時刻。

華語 草蜢

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