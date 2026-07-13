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華航獲得《周遊記 3 》機上獨家播映授權

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

華航空（2610）成為首家獲得實境節目《周遊記 3》機上播映權的航空公司，9 月起獨家上線。華航旅客可於萬呎高空，跟著樂壇天王周杰倫與藝人好友的旅行足跡，走訪雪梨墨爾本、倫敦、東京等城市，感受各地的人文風景與旅遊魅力，為旅程增添更多靈感。

即日起旅客一登機，就可搶先觀賞《周遊記 3》精彩片段，隨著熟悉的旋律展開旅程，分享音樂、魔術及精彩互動；同時周杰倫最新專輯《太陽之子》中的《淘金小鎮》、《七月的極光》及《愛琴海》三首MV精彩畫面也收錄其中，串聯音樂錄影帶中的城市景色與華航全球航網，將旅行與音樂巧妙融合；影片最後周杰倫更與好友阿Ken一起和華航旅客打招呼，獻上專屬彩蛋。

備受歌迷喜愛的《淘金小鎮》及《七月的極光》音樂錄影帶皆在墨爾本拍攝，澳洲的自然美景與人文故事翩然入鏡。華航紐澳航線布局領先業界，直飛雪梨、布里斯本、墨爾本三大澳洲核心城市及紐西蘭奧克蘭；因應旅遊旺季，今年 10 月 25 日起全面增班，雪梨增為每日 1 班、布里斯本增至每周6班、墨爾本增至每周5班，提供旅客往返紐澳更便捷、多元的飛航選擇。

華航機上影音娛樂不斷導入優質內容，從電影、短片、音樂及遊戲，到華航雲端書坊與機上雜誌，豐富旅客飛行時光。《周遊記 3》9 月起將於華航機上影視娛樂系統正式上線，旅客可跟隨節目開啟旅行計畫，透過華航綿密的全球航網，將節目中的旅行點滴延伸為下一趟親身探索的旅程，用飛行創造更多美好。

華航 雪梨 墨爾本

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